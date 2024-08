Gloria Gaynor, la Reina del Disco ilumina la Velaria

"Estoy feliz de estar aquí con ustedes", expresó Gloria Gaynor con una sonrisa, iniciando una noche inolvidable en la velaria de la Feria Nacional Durango Francisco Villa 2024.

Con una carrera de más de 40 años, la leyenda de la música disco deslumbró al público con sus icónicos éxitos como "I Will Survive", "Never Can Say Goodbye" y "Killing Me Softly", demostrando una voz intacta y una energía contagiosa.

El concierto fue un viaje a través de la historia de la música disco, con versiones de clásicos como "Goin' Out of My Head" y "You're the First, the Last, My Everything", así como interpretaciones contemporáneas de "Unstoppable" y "Beautiful".

La emoción del público se unió con la pasión de Gloria en el escenario, creando un ambiente mágico que hizo de este concierto una experiencia única e inolvidable.