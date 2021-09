Hoy última proyección de cortometrajes en el Festival "Nahui Ollin Film"

Dentro del programa Antes del Sol se exhibirán este martes 14 de septiembre los cortometrajes “Vincent before Noon” y “Youth will not sleep”, las cuales culminarán con las proyecciones del Festival de Cine Internacional Nahui Ollin Film, el cual se lleva a cabo actualmente en la Cineteca de Durango perteneciente al Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), las funciones serán tres: 16:30, 18:45 y 21:00 horas.

Vincent before Noon, muestra la historia de un padre que visita a su hijo después de años de conflicto y aparece, en medio de la mudanza de su casa. El hijo de Vincent reacciona violentamente a esa intrusión. Debilitado emocionalmente, el padre revela involuntariamente el verdadero motivo de su visita, lo que reaviva la tensión entre ellos. A los pocos minutos, el enfado, los recuerdos, y las miradas cruzadas conmueven profundamente a los dos hombres.

Por su parte, en el cortometraje Youth will not sleep, se plasma una de esas noches en las que todo puede cambiar. Cuando ya no sabes si el tiempo avanza o retrocede como un disco rayado. Es un grupo de adolescentes al acecho, atrapados en un internado de montaña, buscando un rostro acogedor. Es Judith quien, sobre todo, quiere a Dagan de vuelta.