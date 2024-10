Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, cautiva a duranguenses

Humberto Vélez, uno de los actores de doblaje más reconocidos de Latinoamérica, regresó a Durango como invitado especial de la convención Antares 2024, donde convivió con sus seguidores y ofreció una conferencia en la que compartió detalles de su trayectoria de más de 45 años en la industria del doblaje. Conocido por dar vida a personajes icónicos como Homero Simpson, aprovechó la ocasión para platicar con los fanáticos, tomarse fotos y firmar autógrafos, demostrando una vez más su cercanía y carisma.

En entrevista exclusiva para El Sol de Durango, el actor compartió cómo se siente al volver a tierras duranguenses, la calidez de su público y sus impresiones sobre el evento.

"Durango es un lugar que me encanta y siempre que vengo me reciben de maravilla. Es gente muy cálida, muy entregada, muy paciente. Pueden pasar un montón de cosas imprevistas y la gente de Durango está ahí entregando sus sonrisas, su apoyo de la mejor voluntad", comentó, reflejando su aprecio por la hospitalidad que caracteriza a los duranguenses.

Humberto Vélez comparte sus experiencias en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

El actor recordó su última visita a la ciudad hace doce años, también para un evento de Antares, y señaló que el recibimiento fue tan cálido como lo fue entonces. "Revivir esos momentos ha sido como un viaje al pasado, rejuvenecido", expresó con entusiasmo.

Sobre su participación en Antares, Humberto Vélez destacó la excelente organización del evento y la relación que ha mantenido con Roberto Antúnez, el organizador de la convención. "Es una persona generosa, muy organizada, que hace un gran evento, y a mí me gusta mucho estar aquí", señaló.

Humberto Vélez comparte sus experiencias en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Humberto Vélez brilló en su intervención, donde los asistentes quedaron encantados con su carisma y las anécdotas que compartió sobre su vasta experiencia en el doblaje. Su estilo cercano y su habilidad para conectar con el público lo convirtieron en uno de los momentos más memorables del evento.

Cuestionado finalmente sobre su personaje favorito, Beto Vélez respondió que no tiene una preferencia específica, ya que lo que realmente disfruta es el acto de trabajar. "No me importa ser el estelar o un personaje muy exitoso, lo que me gusta es trabajar. Por lo tanto, con todos y cada uno de mis personajes me siento igual de contento", declaró, enfatizando su amor por su oficio. "Es un poco como tener hijos. Si te preguntan cuál es tu preferido, no vas a saber cuál elegir", concluyó.





¿Quién es Humberto Vélez?

Humberto Vélez nació el 30 de marzo de 1955 en Orizaba, Veracruz. A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, se ha consolidado como una de las voces más emblemáticas en el doblaje latinoamericano. Es conocido principalmente por su trabajo como la voz original de Homero Simpson en Los Simpson, serie en la que participó desde la primera temporada hasta la 15, retomando el papel a partir de la temporada 32.

Humberto Vélez comparte sus experiencias en Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Además de Homero Simpson, ha dado vida a personajes como Lord Farquaad en Shrek, Winnie Pooh desde 2001, Roz en Monsters, Inc., y muchos más. Vélez inició su carrera en 1983, cuando su amigo Jesse Conde lo introdujo al mundo del doblaje. Desde entonces, ha trabajado en cine, televisión y videojuegos, además de impartir talleres y conferencias sobre esta especialidad en diversos países.

Su trayectoria incluye también roles como director de doblaje, destacándose por su trabajo en la película Poltergeist. A lo largo de su carrera, ha logrado conectar profundamente con el público, algo que él atribuye a su pasión por su trabajo y a su entrega en cada interpretación.





La visita de Humberto Vélez a Durango fue un éxito rotundo. Sus seguidores disfrutaron no solo de sus anécdotas y su capacidad para traer a la vida a personajes tan queridos, sino también de su sencillez y amabilidad. Para Vélez, el doblaje no es solo un trabajo, sino una forma de conectarse con quienes disfrutan de sus personajes. Así lo demuestra en cada evento al que asiste, y Durango no fue la excepción.

Humberto Vélez continúa su labor con la misma pasión que lo ha caracterizado desde sus inicios, llevando su talento y su voz a nuevos proyectos, pero siempre agradecido por el cariño de su público.