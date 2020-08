ICED convoca a “Cortos desde Adentro”  

El Gobierno del Estado de Durango a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) hace del conocimiento de los artistas audiovisuales la convocatoria “Cortos desde Adentro”

Conscientes de los cambios que ha sufrido la forma de convivencia social por los efectos del COVID-19, así como el impacto que ello ha representado para la comunidad artística y cultural, es que se han adoptado nuevas estrategias en apoyo a los artistas duranguenses.

Con el objetivo de generar una plataforma de exhibición de cortometrajes cinematográficos para creadores audiovisuales de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo en el estado de Durango, el ICED preparó esta convocatoria para todos ellos.

Podrán participar los creadores audiovisuales mayores de edad que vivan en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo. Se deberá tocar el tema de Covid-19 y sus repercusiones en el mundo. Su producción será de género libre.

Los cortometrajes deberán ser desarrollados dentro del domicilio particular de los participantes o en espacios alternativos que cumplan con las debidas medidas de sanidad. La duración de los cortometrajes deberá no ser mayor a los 20 minutos y no menor a los 5 minutos.

Se seleccionarán 15 cortometrajes que serán publicados en las redes sociales del ICED. La selección estará a cargo de un comité integrado por creadores y especialistas en cinematografía externos al ICED y su decisión será inapelable.

No procederá a la inscripción aquellas propuestas que no cumplan con los requisitos. Se otorgará un estímulo institucional de 10 mil pesos a cada uno de los 15 cortometrajes seleccionados.