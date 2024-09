En entrevista para El Sol de Durango, Edgar Becerra, director de la orquesta de cámara Kamerata KAI, compartió la fascinante historia de este innovador proyecto musical, que ha llevado a los escenarios duranguenses la emoción de la música orquestal inspirada en anime y videojuegos.





Edgar, quien es maestro de música egresado de la Escuela de Música con licenciatura en educación musical, actualmente trabaja para el DIF municipal y lidera esta singular orquesta. Kamerata KAI se distingue por ser una agrupación pionera en Durango, dedicada a la interpretación de bandas sonoras de anime y videojuegos, un nicho que ha ganado adeptos y seguidores apasionados a lo largo de sus diez años de trayectoria.

Kamerata KAI: La orquesta que hace vibrar a los fans de anime y videojuegos en Durango / Foto: Miguel Barrera

El nombre "Kamerata KAI" surgió de un juego de palabras y una reunión casual entre amigos. Edgar explica que su intención inicial era adoptar el término "Camerata", que remonta a la antigüedad cuando pequeños grupos de música de cámara se presentaban en las cortes de reyes. Sin embargo, quería añadir un toque japonés distintivo. En una reunión, un amigo sugirió en tono de broma agregar "KAI", inspirado en el anime Dragon Ball KAI. serie que no tuvo el éxito esperado, y sorpresivamente el nombre "KAI" sonaba muy bien con lo que la orquesta buscaba transmitir y se quedó, el significado de su kanji —música y diversión— terminó por definir la esencia de la orquesta.

Kamerata KAI: La orquesta que hace vibrar a los fans de anime y videojuegos en Durango / Foto: Cortesía | Kamerata KAI

Una Orquesta para un Público Específico

Kamerata KAI se formó a partir de una necesidad y ha evolucionado con el tiempo. Durante sus primeros siete años, participaban en festivales y eventos organizados por el Instituto de Cultura de Durango, presentaciones que dependían de las convocatorias oficiales. Sin embargo, a partir de 2019, decidieron enfocarse en un público específico: los amantes de la música de anime, videojuegos y películas. Su primer gran éxito fue un concierto sinfónico dedicado a The Legend of Zelda, que llenó el teatro y selló el rumbo que la orquesta tomaría en adelante.

La orquesta, que puede contar con un núcleo de 15 a 25 músicos, dependiendo del repertorio, mantiene la base instrumental de una orquesta de cámara tradicional, pero añade instrumentos según el concierto. Así, en presentaciones dedicadas a Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco, se incluyen trompetas, trombones e incluso arpa, para lograr la atmósfera sinfónica adecuada.

Edgar no solo dirige, sino que también se encarga de la edición de partituras y la adaptación de arreglos. Este proceso puede durar hasta cuatro meses, como ocurrió con el concierto de Los Caballeros del Zodiaco. Al no existir partituras disponibles para muchas de las piezas que interpretan, Edgar realiza transcripciones directamente de las bandas sonoras originales, respetando la esencia de las composiciones mientras las adapta para ser interpretadas por una orquesta clásica.

Un ejemplo de este meticuloso trabajo es la adaptación de Pegasus Fantasy, el tema principal de Los Caballeros del Zodiaco, originalmente una pieza de rock, que Edgar transformó para que pudiera ser interpretada por violines y violonchelos, manteniendo el espíritu original de la obra.

Kamerata KAI: La orquesta que hace vibrar a los fans de anime y videojuegos en Durango / Foto: Cortesía | Kamerata KAI

Conexión con el Público y Planes a Futuro

La relación entre Kamerata KAI y su público es un aspecto crucial para Edgar. La orquesta ha logrado consolidar una comunidad de seguidores fieles que no solo asisten a los conciertos, sino que participan activamente, como ocurrió durante el concierto de Dragon Ball, cuando el público levantó sus manos al unísono para "crear" una Genkidama junto con la orquesta.

Mirando hacia el futuro, Kamerata KAI ya tiene programado un nuevo concierto para el domingo 17 de noviembre, donde presentarán por tercera vez en Durango The Legend of Zelda, incluyendo música del más reciente videojuego Tears of the Kingdom. Además, el concierto se replicará en Gómez Palacio el domingo 24 de noviembre, siendo esta la primera vez que la orquesta lleva un concierto de Zelda a la Comarca Lagunera.

Respecto a futuras colaboraciones, Edgar compartió que han considerado unir fuerzas con la banda de rock duranguense Akashi Band, una idea que ha surgido en múltiples conversaciones. No obstante, Edgar reconoce que llevar a cabo un proyecto de esta magnitud requeriría una planificación exhaustiva, un lugar más amplio y un alto presupuesto, ya que implica adaptar tanto el repertorio de la orquesta como el de la banda. Aunque no hay planes concretos por ahora, la posibilidad de una colaboración entre estos dos grandes exponentes de la música en Durango sigue latente y podría materializarse en el futuro.

En cuanto a nuevos proyectos, Edgar adelanta que están considerando un concierto basado en el videojuego Genshin Impact para el próximo año, aunque la idea aún se encuentra en fase de planificación debido a la complejidad de adaptar las piezas musicales para una orquesta.

Kamerata KAI: La orquesta que hace vibrar a los fans de anime y videojuegos en Durango / Foto: Cortesía | Kamerata KAI

El Legado de Kamerata KAI en Durango

Edgar ve en Kamerata KAI una oportunidad para transformar la percepción de la música orquestal en Durango. Su objetivo es acercar a nuevos públicos a los teatros, demostrando que la música de anime y videojuegos puede ser tan compleja y digna de interpretación orquestal como cualquier otro repertorio clásico. "Queremos que otras orquestas se den cuenta de que este tipo de repertorio es algo nuevo que la gente busca y disfruta", comenta Edgar, invitando a otras agrupaciones a explorar estos géneros musicales.

Finalmente, Edgar agradece el apoyo del público, que ha sido crucial para la existencia y crecimiento de Kamerata KAI. "La orquesta siempre ha tenido altibajos, pero afortunadamente hemos mantenido un ciclo de crecimiento constante. La calidad de la orquesta ha ido en aumento gracias al apoyo de quienes asisten a nuestros conciertos", concluye con orgullo.