Kamerata KAI lista para hacer vibrar a Durango con su concierto de "The Legend of Zelda"

La orquesta de cámara Kamerata KAI, reconocida por sus interpretaciones de bandas sonoras de anime y videojuegos, está a punto de brindar una nueva experiencia para sus seguidores. Este próximo domingo 17 de noviembre, la agrupación presentará un concierto especial en el Teatro Victoria, interpretando piezas icónicas de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, incluyendo temas del reciente Tears of the Kingdom y Echoes of Wisdom.

El manager de la orquesta, Ricardo Reveles, compartió que organizar este tipo de conciertos ha sido un desafío, ya que el proyecto es completamente independiente y cada músico es remunerado por separado, sin apoyo gubernamental. A pesar de estas dificultades, Reveles asegura que el proceso ha sido enriquecedor gracias al talento y compromiso de cada integrante. “Los músicos ensayan solo tres fines de semana antes del concierto, pero su nivel es tan alto que solo requieren ajustar detalles. Hay una variedad de talentos, desde músicos de orquesta hasta mariachis, y todos se complementan para formar un conjunto único”, señaló.

En esta ocasión, el concierto contará con invitados de gran talento, como la joven pianista y cosplayer de 11 años, Evanna Gurrola; la pianista Rocío González Benítez, catedrática de la Escuela Superior de Música, y la nueva incorporación, el músico Pedro Alonzo González, quienes aportarán su arte en algunas de las interpretaciones.

Durante el intermedio del concierto de Kamerata KAI, los asistentes podrán ver una exposición de arte dedicada a The Legend of Zelda, con 18 obras originales de artistas duranguenses. Cada pieza, disponible para la venta, se distingue por un estilo único, mostrando la visión personal de cada creador sobre el universo de Zelda. Esta variedad visual permite que el público explore distintas interpretaciones del mundo de Zelda, en una combinación de creatividad y pasión que define el trabajo de los artistas locales.

Una invitación nostálgica para los amantes de Zelda





Keila Barragán, violín primero en Kamerata KAI, compartió su experiencia al formar parte de esta orquesta. Además de tocar en mariachi y en eventos privados, participar en Kamerata ha representado una oportunidad única para ella: “La experiencia es muy padre, por ejemplo, en este concierto que va a ser de Zelda, uno se motiva buscando los juegos y los temas que tocamos. Es una oportunidad que se me dio y de la cual no me arrepiento de participar”, expresó Keila.

Invitó también a quienes asistirán al concierto a sumergirse en la temática de Zelda, destacando que los instrumentos, como el violín, teclado, viola, chelo y contrabajo, tienen momentos especiales en los que cada uno brilla con solos a lo largo de la presentación. Keila concluyó que se siente feliz y emocionada por ser parte de este evento, y aseguró con optimismo que todo saldrá excelente en este homenaje musical.





Juan Avilés, integrante de los segundos violines en Kamerata KAI, describe su experiencia en la orquesta como algo indescriptible: “Es una orquesta fuera de lo común; tocamos covers de caricaturas, videojuegos y películas, algo único en Durango. Está padre porque le damos difusión a este tipo de música que muchos disfrutan”.

Para Juan, interpretar la música de The Legend of Zelda es especial, ya que es una de sus sagas favoritas y cumplir uno de sus sueños más grandes siempre fue tocar canciones de este videojuego en un escenario. Con gran entusiasmo, invitó al público a asistir al concierto: “La experiencia de este concierto es única aquí en Durango. Son canciones que nos han acompañado desde la infancia y se quedan con nosotros toda la vida. Está muy padre, lo van a disfrutar bastante”.

Edgar Becerra, director de la orquesta, reiteró la importancia de asistir y apoyar este tipo de iniciativas en Durango. “Con el boleto, el público contribuye directamente al sustento de cada músico de la orquesta”, señaló. Además, invitó a los asistentes a disfrutar del repertorio que incluirá temas de videojuegos tan queridos como Ocarina of Time, Wind Waker, Link’s Awakening y los recientes Tears of the Kingdom y Echoes of Wisdom.

Las entradas para el concierto están disponibles a un precio especial de $120 en preventa, y $150 el día del evento. También hay boletos VIP por $500, los cuales ofrecen una experiencia adicional para los asistentes. Los interesados pueden adquirir sus entradas en la taquilla del teatro y en diversos puntos de venta, entre ellos Frikyshop, Taiyaki House Dgo, Underworld, Tejón Store y El Andén Lunar.

Con un repertorio pensado para despertar la nostalgia y la emoción, los músicos de Kamerata KAI esperan brindar una experiencia única para los fanáticos de The Legend of Zelda y de la música de videojuegos. La dedicación y pasión de cada integrante se refleja en cada pieza, y tanto Keila Barragán como Juan Avilés aseguran que el concierto será una celebración para todos los que han crecido con estas melodías. Este 17 de noviembre en el Teatro Victoria, el público tendrá la oportunidad de vivir una noche inolvidable, donde la música y la temática de Zelda se unirán en una sinfonía de recuerdos y emociones.