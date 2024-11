La artista duranguense Nataly Freire expone en la Casa de la Cultura

Nataly Freire es una artista duranguense de pleno derecho, reside en Tonalá, un municipio de Jalisco reconocido por la producción de cerámica tradicional, allí ha desarrollado su potencial creativo al integrarse al Taller "El pegote" con artistas escultores. Fue egresada de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED en 2007 y su motivación artística la ha llevado a cruzar la geografía nacional, en viajes de ida y vuelta, con su obra artística diseñada desde el trabajo cotidiano y el ensueño expresivo ha logrado originar una serie de esculturas de gran caudal. Y su retorno a Durango ha sido una oportunidad para el reencuentro con sus orígenes.

Tras la reciente apertura de la exposición "Desde la caja", celebrada el pasado 30 de octubre en la sala de la Casa de la Cultura de esta ciudad capital, la artista Nataly Freire comparte entrevista con El Sol de Durango para relatar su pasión escultórica, una ardua dedicación que se resume en un conjunto de más de veinte piezas de arte que ya pueden disfrutar los duranguenses hasta el mes de diciembre.

La exposición conjuga una armoniosa agrupación de barro modelado con pátinas acrílicas, junto a una serie de fotografías intervenidas que ofrecen una visita radiante y emotiva en torno a la lírica del gesto, a los movimientos de los cuerpos humanos y de la vida interior de la memoria y las emociones. Cada fotografía enmarcada nos adentra en un imaginario universal que Nataly obsequia al mundo.

Desde hace ocho años, Nataly Freire reside en Tonalá, ha realizado en este año múltiples exposiciones donde ha podido compartir con otros artistas, además de haber expuesto en el Museo Nacional de la Cerámica. En la primavera pasada, desarrolló un intercambio entre artistas duranguenses y de Guadalajara, la promoción cultural tan necesaria para establecer vínculos con otros estados ha demostrado que se puede ampliar el horizonte de lo porvenir. Su calidad artística y humana se reflejan en sus piezas escultóricas, hay una filosofía pensada para cada proceso en su ejecución creativa, como en tiempos de las vanguardias, la soledad de la artista no es un aislamiento, sino una concentración conectada a la naturaleza humana.

¿Cuál fue su vínculo con Tonalá?

Me integré al Taller “El pegote” de artistas escultores, para redescubrir la escultura, vivo en Tonalá, con tradición artesana y modelación de barro, la vocación en la escultura es posterior a mi etapa en la EPEA, estuve en diferentes exposiciones y nunca se tiene un interés único. He hecho pintura, instalación, cada proyecto me va a dar un pretexto, para desarrollar mi lenguaje expresivo. Por ejemplo, en la fotografía intervenida, he realizado un acompañamiento de formas para abordar el mismo tema, la intervención de la fotografía vuelve a la pieza única, con acrílicos, yo busqué la cercanía con el objeto.

¿Qué destacarías de la exposición?

La selección de imágenes fue muy pensada, colecciono libros antiguos y muchas imágenes están inspiradas en impactos emocionales de personas, desde la guerra, a la infancia o el amor. Las cajas son un objeto cotidiano, sin valor monetario, pero sí significativo, una caja es fuerte y frágil a la vez, he pensado que durante toda la vida una caja puede durar muchos años y es una representación de los espacios. En las personas, con el paso de los años, los afectos se van volviendo menores, y la esencia humana es pequeña, la exposición es una reflexión sobre la caja, una persona se va metiendo en la caja, y las últimas piezas se sale de la caja, todas las personas van a tener su propia vivencia y son un pretexto para la conexión entre las parejas.

¿Cómo reencuentras a Durango?

En Durango tenemos que ser personas con mucha resistencia, yo fui la primera de la familia que se dedicó al arte aunque mi abuelo tuvo oficio de trabajo con el barro, dos sobrinos ya están en la EPEA. Durango tiene mucho movimiento para el desarrollo en las artes, pero también tiene muchas dificultades.





Durango es un lugar noble y en este proceso creativo quise compartir la exposición "Desde la caja" con mi familia.