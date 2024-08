Como parte del inicio del nuevo semestre en la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el barítono David Grogan y la talentosa pianista mexicana Astrid Morales Torres ofrecieron un recital que hizo vibrar a todos los presentes

Astrid Morales, reconocida por su impresionante trayectoria, es ganadora del primer lugar en el concurso Puerto Rico Center for Collaborative Piano 2022 y actualmente se desempeña como maestra de piano y pedagogía pianística en la Universidad de Texas en Arlington. Con una sólida formación académica y una intensa actividad artística, ha ofrecido recitales en diversos países, incluyendo México, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Italia, Alemania y Holanda.

La magia musical de Astrid y David llegan a la Escuela Superior de Música./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El programa del recital incluyó una selección de obras que abarcó desde clásicos hasta composiciones contemporáneas. Entre las piezas interpretadas se encontraron "Luche la fe por el triunfo" de F. Moreno Torroba, "Don Quichote at Dulcinee" de Maurice Ravel, y "Five Poems of Walt Whitman" de Lee Hoiby, entre otras.





Al finalizar el recital, los directivos de la Escuela Superior de Música otorgaron a Grogan y Morales constancias de participación, así como un presente representativo de Durango, en agradecimiento por su contribución a la cultura musical de la región.





Además, la jornada continuó con una enriquecedora charla donde ambos artistas compartieron su experiencia y conocimientos con los alumnos de la institución. La Maestra Rocío González Benítez, catedrática de piano en la UJED, expresó su agradecimiento con las siguientes palabras: “Fue en gran fortuna para la ESM y UJED haberlos tenido aquí como invitados. Este concierto de tan alta calidad fue un gran beneficio para nuestros alumnos.”

Además del espectáculo gran que ofrecieron Astrid y David, el vento fue una gran oportunidad para los estudiantes de aprender de dos destacados profesionales en el campo de la música. Sin duda, una noche que quedará grabada en la memoria de los presentes.