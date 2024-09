América Cisneros, una joven duranguense, visitó las instalaciones de El Sol de Durango para compartir su travesía dentro del fascinante mundo del cosplay. Nacida un 8 de julio, coincidiendo con el aniversario de la fundación de la ciudad de Durango, América expresa con orgullo esta conexión especial con su tierra natal. Caracterizada como una versión propia de James, miembro del icónico Team Rocket del popular anime Pokémon. En esta entrevista, nos narra cómo ha ido perfeccionando su arte y expandiendo su participación en la comunidad cosplay.





Mejor conocida en la comunidad como La musa Mika, esta carismática cosplayer comenzó su travesía en el mundo del anime desde muy pequeña, gracias a la influencia de su padre. Aunque en un principio no tenía planes de disfrazarse de sus personajes favoritos, su primera experiencia en un evento escolar la llevó a cambiar de opinión. Su debut fue interpretando a Mavis, de la película Hotel Transylvania, durante un evento cultural en la preparatoria. "Sentí tan bonito que dije: 'Me está gustando esto y quiero volver a hacerlo'”, recuerda con entusiasmo. Desde ese momento, su pasión por el cosplay no ha hecho más que crecer.

La musa Mika: Talento y pasión duranguense en el mundo del cosplay / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Su primera convención como cosplayer fue en 2018, donde encarnó a Mikasa de Shingeki no Kyojin. "Me enganché con el ambiente y el entusiasmo de los fans, todos pedían fotos y elogiaban mi trabajo". Sin embargo, por motivos personales, Mika tuvo que hacer una pausa en su carrera como cosplayer, regresando con renovada energía en 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América Cisneros (@lamusamika)

Uno de los trabajos más queridos por Mika es su interpretación de Lucy, del anime Elfen Lied. "Desde que descubrí el cosplay, supe que quería hacer a Lucy, y cuando finalmente lo logré, me encantó tanto que no me quería quitar el traje", comenta con una sonrisa. También ha explorado diferentes enfoques para crear sus trajes, destacando por su habilidad para reutilizar y adaptar ropa de segunda mano y bazares, dándoles un toque único. "Me gusta usar prendas del día a día y modificarlas para conseguir lo que quiero".

La musa Mika: Talento y pasión duranguense en el mundo del cosplay / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Entre los retos que enfrentó al volver fue encontrarse con una comunidad cosplay en Durango mucho más grande y competitiva. "Había algo de rivalidad, me asustaba un poco pensar que si resaltaba, me enfrentaría a esos desafíos". Sin embargo, gracias al cálido recibimiento de la comunidad y los consejos de otros cosplayers, Mika ha logrado perfeccionar su arte y seguir adelante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América Cisneros (@lamusamika)

Además del cosplay, Mika ha desarrollado un interés profundo por el maquillaje, otro aspecto clave de su arte. Su primera incursión fue en 2016, inspirada por tutoriales de Halloween en YouTube. Desde entonces, ha seguido experimentando y perfeccionando sus técnicas, logrando creaciones visualmente impactantes que complementan sus disfraces. Busca cada día ir mejorando, incluso está interesada en tomar cursos para pulir sus habilidades, aprender más sobre colorimetría y crear efectos más realistas, como heridas o detalles que añadan profundidad y autenticidad a sus personajes. Este enfoque hacia el perfeccionamiento del maquillaje le permite ampliar sus posibilidades creativas, haciendo que cada interpretación sea única y detallada.

La musa Mika: Talento y pasión duranguense en el mundo del cosplay / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Mika ve a la comunidad cosplay de Durango dividida entre lo que considera una parte "muy bonita" y otra "un poco tóxica". Las comparaciones entre cosplayers y los comentarios negativos a menudo disuaden a quienes desean iniciar en este arte. Sin embargo, Mika ha tenido la fortuna de recibir solo apoyo y buenos momentos.

Sobre lo que falta para que la comunidad “friki” local crezca, señala que más apoyo sería clave: "Las redes sociales son nuestro único medio para expandirnos, y siento que no se nos brinda el apoyo suficiente para los eventos. Con un poco más de respaldo, nos iría mucho mejor a todos".





Mika no ha participado en competencias, pero sí ha desfilado en pasarelas, enfrentando los nervios con valentía y disfrutando la emoción de que observen su trabajo. Recientemente, ha sido confirmada como invitada en la zona Cosplay de la convención Antares 2024, un evento que se celebrará en octubre en Durango, donde estará a cargo de una actividad especial llamada "Soldados y Titanes". Siendo este su debut como invitada en una convención, y la emoción es palpable: "Mi yo de 16 años, que asistía a convenciones como fan, se siente realizada al poder participar en algo así", afirma con orgullo.

La musa Mika: Talento y pasión duranguense en el mundo del cosplay / Foto: FanSpace Durango

De cara al futuro, Mika sueña con ser invitada a eventos fuera del estado, continuar perfeccionando su trabajo e, incluso, empezar a competir. Con un mensaje de aliento para sus seguidores, concluye: "Si quieren hacer cosplay o cualquier otro hobby, aquí siempre van a tener una amiga, una fan y una compañera que los apoya".