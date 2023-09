Lanza nuevo sencillo La Tropa Chicana

La Tropa Chicana promociona su nuevo sencillo “Las 4 De La Mañana”, tema del compositor Paulino Vargas. Aunque el tema cuenta con varias versiones en diferentes géneros musicales, sin lugar a dudas la que hoy le hace la agrupación originaria de La Barca, Jalisco, es por demás atractiva pues fieles a su estilo, le imprimen ése inconfundible sello musical que, por años, les ha ganado miles de fieles seguidores tanto en el país como en los Estados Unidos.

Integrada actualmente por Víctor Ruíz en la batería, Francisco Sevilla en las percusiones, Omar Villanueva en el bajo, Juan Carlos Gazcón en la guitarra, Luis Barajas, Brandon barajas y Luis Antonio García en las trompetas, José Mariano Vázquez en el trombón, Daniel Silva en los teclados, Esteban Vázquez y José Cuevas en las voces y José Luis Nieves en el sax y Daniel López en el bajo, éstos dos últimos elementos fundadores de la agrupación, La tropa Chicana se ha sobrepuesto a la tragedia y los cambios de integrantes y de géneros musicales en moda, manteniéndose firmes y vigentes en el gusto del público con su estilo chicano mezcla de tecno, banda y mariachi, asegurando a propios y extraños que hoy en día se encuentran más fuertes que nunca.

La Tropa Chicana promociona su nuevo sencillo "Las 4 De La Mañana" / Foto: cortesía | La Tropa Chicana

En la recta final de éste 2023, esta jalisciense agrupación que está a punto de cumplir sus 50 años de trayectoria musical, y creadora de éxitos como: “Vestido Mojado”, “Y Me Acordé De Ti”, “Un Adiós Por Teléfono”, “Besando La Cruz”, “Cuando Ya No Estés Conmigo”, “Vive Feliz”, “Por Qué Me Enamoré” y “Bendito Tequila” entre muchos otros más, pretende cerrarlo dándole con todo a la promoción de “Las 4 De La Mañana”, su nuevo sencillo promocional, y preparando todo para retomar sus giras de trabajo por la unión americana, para volver a poner a cantar y bailar a los connacionales que radican allá con lo mejor y más variado de su extenso repertorio musical.

Cabe hacer mención que “Las 4 De La Mañana”, se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales.