Antonio Ramos Revillas hurga entra la memoria y la ausencia en su nueva novela

En “Playa Bagdad”, su primer libro editado por el sello Alfaguara, Antonio Ramos Revillas, plantea varias preguntas, entre ellas, ¿cómo deseamos ser recordados por la familia?, y ¿a quién le encargamos el retrato definitivo de lo que somos?

“Marcelo” y “Miguel Santiago”, dos hermanos unidos sólo por sus recuerdos de infancia protagonizan la trama en la que la desaparición de sus padres les hace volver a entrar en contacto. La primera parte del libro, el lector vive la angustia de la búsqueda de la pareja de ancianos en Matamoros, que en la segunda parte de la vertiginosa narración, los conducirá al sitio que le da título, para despedirse definitivamente.

“Me di cuenta de que la única manera de resolver la relación entre los hermanos era a través de la memoria, y cuando hablamos de memoria, hablamos de fantasmas básicamente, de un viaje que nunca es horizontal, que a capricho, recuerda unas cosas y no otras”, dice el autor en entrevista con El Sol de México.

“El tema es hasta cierto punto tabú, aunque yo sé que hay muchas personas que se llevan bien con sus hermanos, en algún punto crecen y sus vidas se vuelven totalmente distintas, ya no saben qué piensan, cuáles son sus motivos en la vida, los asumen por las reuniones familiares, pero a la larga, esa gente con la cual crecimos y pasamos la primera etapa de nuestras vidas, se vuelven extraños y ajenos”.

Autor de libros para jóvenes, como “Salvajes”, y “El mar casi termina”, Revillas reconoce que en toda su literatura, está al centro “el hecho de que en la familia nos formamos y nos desinformamos, y hay que tener el carácter para desembarazarse de esas creencias familiares, para aceptar las propias; y también la ausencia, en todos mis libros hay algo que está perdido, en “Salvajes”, unos hermanos están buscando a la madre que está en la cárcel, en “Los últimos hijos”, una novela para adultos, una pareja está buscando al hijo que no tuvieron”.

DESAPARICIONES

En un país donde las desapariciones forzadas ocurren, y en una zona particularmente violenta, Ramos Revillas dio un giro a la realidad al ubicar su novela en Matamoros y plantear una desaparición por voluntad.

“Somos un país de desaparecidos y no tenemos que ir muy lejos, lo vemos todos los días en las redes sociales, nos enteramos en la televisión y los periódicos, es una mancha que tenemos en el país, somos un país de violencia, pero creo que la cicatriz más abierta que tenemos es que somos un país que no sabe el paradero de sus ciudadanos y eso me parece brutal.

“Pero también por otro lado, quería explorar las historias de esas personas que por voluntad propia deciden hacerse a un lado. En el fondo de ambas desapariciones, lo único que queda es la historia, la memoria que todos deseamos transmitir a las siguientes generaciones, es el consuelo de decir ‘aquí estuve, esto fui’.

“Creo que todos tenemos una memoria bonita, si no, no podríamos, si sólo recordáramos lo terrible que nos pasó, pero al mismo tiempo estamos construyendo una ficción de cómo seremos en el futuro. La memoria y la ficción son los dos elementos que forman nuestro día a día”, finaliza el escritor originario de Monterrey.

"'Playa Bagdad', se presenta este miércoles 28 a las 19:00 horas en el Foro El Sótano (Miguel Ángel de Quevedo 209, Romero de Terreros), con la presencia de Didí Gutiérrez, Eduardo Antonio Parra y el autor.