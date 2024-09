Jose Luis Trueba cuestiona el nacionalismo en el libro “Mitos mexicanos”

Todos los mexicanos han escuchado los nombres de personajes símbolo del nacionalismo como la China Poblana, las Adelitas o la representación de la patria que aparecía en las portadas de los libros de texto gratuito, sin embargo, pocos se preguntan el origen de éstos e incluso no se cuestionan si realmente son como se los enseñaron desde la educación primaria.

Asumiendo el rol de antipatriota, como asegura que algunas personas le han mencionado desde que era un niño, o de adulto cuando comparte que no le gusta el tequila ni la música mariachi, en su nuevo libro “Mitos mexicanos”, el escritor José Luis Trueba ahonda en la historia para dar respuestas a las preguntas del surgimiento y significado de dichos símbolos.

“Los mexicanos somos profundamente nacionalistas y a la hora de ser nacionalistas, decimos, creemos y hacemos algunas cosas muy raras. Entonces vamos creando una serie de mitos sobre los personajes más entrañables que tenemos y que nos dan una idea de nación”, explicó en entrevista.

“Decidí que había que explorar qué había detrás, no era criticarlos ni destruirlos, sino hacernos una pregunta más interesante, entender de dónde salieron estos personajes que tanto queremos, por eso nació Mitos Mexicanos”, añadió el autor.

“Mitos mexicanos” representa para los lectores una oportunidad de esclarecer algunos de los pensamientos confusos de la historia del país.

“Es un libro que fui escribiendo quizás desde la secundaria. Esas dudas, junto con muchas más, me han acompañado a lo largo de toda la vida. Al final, poco a poco fui escribiendo estos ensayos hasta que los terminé. Fue un libro que se hizo con mucha parsimonia, con mucha calma”, dijo José Luis Trueba, quien además de escritor es profesor e investigador de varias universidades.

Además de los temas antes mencionados, “Mitos mexicanos” se completa con el baile de los 41, el charro, la vecindad, el político transa y la lotería, sumando ocho capítulos que desentrañan episodios de la historia pocas veces tocados en otros textos.

Antes de “Mitos mexicanos”, el autor ha escrito sobre México en sus libros “Juárez. La otra historia”, “Malinche”, “Moctezuma”, “La derrota de Dios”, dedicado a la historia de Miguel Miramón, entre otros títulos.

“Todo lo que yo he escrito es prácticamente sobre México, es una idea que pega casi todo en el mismo sentido: la pregunta de ¿quién soy? Me importa entender esta patria que me tocó. Entenderla con todas sus virtudes y también con todos sus defectos, por eso es que he pasado toda la vida indagando a México”, compartió el autor.