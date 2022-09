Llegó la re-evolución mediante el conocimiento ancestral

“El tiempo es el mejor amigo y consejero, pero no puede esperar, ni empujar hacia adelante”, así inició la conversación con el maestro Mazatzin Aztekayolokalli, quien después de dos décadas regresó a Durango y como coincidencia cósmica fue entrevistado por el Sol de Durango, el mismo día, en el mismo lugar.

De vista para impartir la charla “una reintroducción a nuestra identidad y responsabilidad cósmica”, el también Doctor Honoris Causa, recordó cómo los antepasados estaban apegados a la naturaleza, esto para tener una relación amorosa y depender del padre Sol, quien da luz y calor y la madre Tierra, quien aporta el vestir, comer y donde vivir.

Fue en el Palacio de los Gurza, edificio que antes pertenecía a el Sol de Durango, que el maestro Mazatzin explicó parte del conocimiento milenario el cual parte de Tonalamatl y la re-evolución que se vive, en pro de mundo unificado y conocedor de sus raíces.

Con un tono sereno Mazatzin indicó la necesidad que la población conozca las verdaderas identidades de la comunidad prehispánica, a través del calendario azteca, el cual a su consideración es el emblema más conocido en el mundo, y está mal entendido porque está mal presentado.

Para ello expuso que la palabra dios no existe en las lenguas antiguas del continente Americano, pues es un concepto judío-cristiano que trajeron los españoles a México, “todos los seres vivos necesitan los cuatro elementos fuego, tierra, agua y viento, con ellos se dan la vida y sin ellos no hay vida, los antepasados aprendieron a leer la naturaleza y la plasmaron”. Por tanto subrayó que Huitzilopochtli en el calendario sígnica solsticio de invierno y no tiene nada que ver con la guerra como se ha hecho cree.

El maestro subrayó que es momento de la re-evolución la cual está encaminada para que los jóvenes creen el nuevo mundo desde las raíces y la cultura, y Durango está siendo parte de ello, a través de diversos grupos que honran a la naturaleza.

Aseguró que todo estanos conectados con el cosmos y lo que se realice afecta a todo, y fue cuando señaló que Tonalamatl, es un estudio profundo el cual contiene los registros del Sol, es decir mediste códices se puede establecer las energías que estuvieran presentes el día de nacimiento y con ello saber la identidad cósmica, y saber cuándo se tomó el primer aliento de vida para tener prestes las poténciales que estuvieron al lado de la nueva persona. “Somos parte de la naturaleza y la estamos acabando por ello es la re-evolución, volver a nacer”.

¿Cómo podemos re-evolucionar?

Se debe salir del pensamiento de la revolución y pasar a la re-revolución, debemos tener un re-encuentro con la responsabilidad cósmica, lo cual tiene que ver con la naturaleza y a su vez al prójimo.

El calendario es un tratado del ser humanos con la naturaleza, al ritmo del cosmos, pues un ser humano camina en el vientre de su madre en grupos de 13 días hasta formarse, hasta nacer y florecer. Nuestras tarea es la unión y dejar la diferencia que hemos arrastrado por 500 años, todos somos hijos del Sol y de la Tierra, es necesario el encuentro con la identidad cósmica.

Desde el 2018 Mazatzin Aztekayolokalli, forma parte del foro de asuntos indígenas en la ONU y preside el Consejo Internacional de Primeras Naciones, a través de dicho puestos realizó un aviso mediante una carta al papa Francisco, con el fin de recuperar el libro sagrado también conocido como Códice Borgia y así pueda ser consultado.

“Estamos a la espera de la respuesta es nuestro libro más sagrado, debe regresar al igual que otros pues están en Europa, mientras no pase, seguirá nuestra espiritualidad encerrada allá y no podemos ser libres todavía”, enfatizó.

El maestro enfatizó que este 2022 es momento de usar los conocimientos ancestrales y Durango hay movimientos que están sembrando la semilla para re-evolucionar, pues ahora la tecnología alcanzo a los aztecas y está debe utilizada de manera seria y tener cuidado con ella.

Para finalizar indicó que nos encontramos en la veintena que marca los barridos de los caminos, y en tiempos pasados era el momento indicado para barrer todas las casas de rincón a rincón con el objetivo de prepararse a la veintena Teotleco, que es cuando se eleva la energía generadora.