Los escritores detrás de Carmen Mola la mantendrán viva tras cerrar su primera saga

GUADALAJARA. Después de seis años, cinco libros policiacos, tres millones de copias vendidas y un par de escándalos literarios, los escritores españoles Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Santos Mercero, mejor conocidos como “Carmen Mola”, han decidido terminar con las aventuras del personaje que los lanzó a la fama internacional, la inspectora “Elena Blanco”, de quien este 2024 publicaron su última novela “El clan”, bajo el sello de Editorial Planeta.

Se trata, a decir de los autores, de la obra en la que esta mujer relegada en búsqueda de justicia habrá de enfrentarse a su enemigo más poderoso: la avaricia y la corrupción de toda una poderosa organización en la que figuran algunos de los empresarios y políticos con mayor poder del mundo.

“Habíamos escrito cuatro novelas de ‘Elena Blanco’ que creemos que nos salieron muy bien, por lo que nos considerábamos capaces de escribir una quinta, que sería ‘El Clan’. Pero no queríamos ser de estos escritores que tienen un personaje y se pasan la vida con él hasta que los lectores se hartan y ellos mismos se cansan”, dice Jorge Díaz, en entrevista con El Sol de México, en medio de la algarabía de palabras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Es por eso que entonces decidimos que teníamos que hacer que ‘Elena’ abandonara la fiesta en el mejor momento, cuando mejor se lo está pasando la gente, para que la echen de menos”, agrega el escritor mientras en su rostro se dibuja una sonrisa llena de una gozosa malicia. “Pero esto no quiere decir que ‘Carmen Mola’ vaya a terminarse, ella no se acaba, ella sí que habrá de seguir”, dice mientras busca cómplice la mirada de sus otros compañeros quienes no paran de asentir.

Su novela más social

Sin embargo, para los escritores la despedida es más que sólo el fin de un producto literario, ya que coinciden en que a lo largo de las anteriores entregas de esta saga de libros—en los que se incluyen “La novia gitana” (2018), “La red púrpura” (2019), “La nena” (2020) y “Las madres” (2022)— lograron sentir empatía por la inspectora “Elena Blanco”.

“Ella es el personaje más importante de nuestras carreras. Y es que es muy difícil construir un personaje como ella, que se conecte muy bien con la gente. Todo tuvo mucho de intuitivo, aunque por supuesto hubo una vocación muy decididamente feminista en cuanto a que fuera mujer y que tomara el lugar del detective protagonista de toda novela negra. Lo que hicimos fue ponerla ahí y ver qué sucedía y ver cómo se abría la perspectiva de género.

“Es un personaje que nació en la oscuridad por todo este trauma del que ella se culpa que derivó en una actitud autodestructiva. Pero, poco a poco, la fuimos llevando hacia la luz. Para mí lo bonito del personaje es que va de la oscuridad a la luz”, explica Antonio Mercero, quien da pie a su compañero Agustín Martínez para que opine sobre cómo la saga experimentó una serie de cambios, convirtiéndose en una de las obras con mayor perfil social escrita por “Carmen Mola”.

“Creo que eso tiene que ver también con una evolución nuestra hacia un tipo de novela más social. Lo que habíamos estado haciendo era que partíamos del thriller americano, como ‘El silencio de los corderos’, pero poco a poco fueron entrando temas sociales. Nuestra mirada se ha ido hacia la realidad y hemos ido uniendo puntos del tráfico y la guerra”, dice.

No se fijan en el escándalo

Respecto al escándalo y la polémica que trajo consigo la revelación de que la famosa escritora “Carmen Mola” era en realidad un ser ficticio, tras haber sido galardonada con el Premio Planeta de Novela 2021 por “La bestia”, los escritores dicen que en realidad el escándalo fue algo pasajero y que los lectores afortunadamente se han centrado en lo que más querían, que era crear una historia que fuera en verdad entretenida.

“La misma polémica era contradictoria, o sea, lo mismo te decían que querías ocupar el espacio de una mujer porque las mujeres no podían publicar y también decían que te habías aprovechado porque las mujeres publicaban y vendían más entonces. Pero también estaba la crítica de que esta obra fuera colectiva.

“Siempre te dicen que a un escritor no se le publica en una editorial si no tiene 50 mil seguidores en las redes sociales, nosotros íbamos sin redes sociales; que un escritor no le van a publicar si no puede hacer unas campañas de promoción, nosotros tuvimos tres novelas sin hacer campañas de promoción; nosotros dependíamos de que la obra estuviera por encima de cualquier otro condicionante”, dice Jorge Díaz.

Los dos mandamientos

Al preguntarles sobre el auge de la novela negra en nuestros tiempos y las diferencias que puede haber entre regiones, los escritores afirman que si bien cada país trata de adecuar sus historias a su propia realidad para ser verosímiles en realidad son las mismas emociones las que operan dentro de su complejo mecanismo.

“Hay muchas fórmulas, pero nosotros nos guiamos por dos principales mandamientos: No aburrirás, desde el primer segundo tienes que tener agarrado de la pechera al espectador, hay que tenerle pánico a que te abandonen, y Sorprenderás al lector sobre todas las cosas; estamos en un mundo de narraciones bastante uniformes y creemos que el lector necesita emociones fuertes, que necesita decir “¡Esto no me lo esperaba ostras, se han cargado!”.