Dice el escritor Luis Armenta Malpica que "no miramos el mundo hasta cerrar los ojos". Es un verso suyo que muestra una cosmovisión personal. El autor mexicano visitó Durango en estas fechas como invitado del Encuentro Internacional de Escritores "José Revueltas", su trayectoria literaria está reconocida por numerosos premios y la labor incombustible al frente de Mantis Editores, un sello especializado en poesía contemporánea que representa uno de los referentes esenciales del panorama contemporáneo.

El poeta radica en Guadalajara desde mediados de los años 70, su papel promotor de intercambios literarios y de fomento de la lectura ha favorecido el clima de convivencia y de simbiosis en la literatura mexicana, logrando conexiones y espacios para la traducción a otras lenguas. Muchos de los libros de Mantis Editores ofrecen una ventana abierta a la múltiple sensibilidad humana y el lugar de los libros sigue siendo vital en la cultura actual. Tras su estadía en la ciudad de los Revueltas, comparte en entrevista con El Sol de Durango sus impresiones y vivencias del mundo de la creación poética con motivo del Día Nacional del Libro.

Luis Armenta Malpica en Durango, un poeta de lo diverso / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

¿Cómo ha sido su vínculo literario con la ciudad de Durango?

He ido varias veces a Durango, más de cinco veces, antes de la pandemia estuve en Durango y estuve en los Encuentros "José Revueltas", invitado por Lucero Alanís, fallecida hace un par de años. Siempre presentaba libros de Mantis y he tenido un contacto estrecho con Durango, incluso estuve invitado por Miguel Ángel Ortiz. En la Librería UJED impartí un taller sobre la relación entre poesía y cine que es una temática relacionada con mi trabajo creativo, traté la "écfrasis" que es un recurso que no siempre se identifica de la misma manera, a muchos lectores les llama la atención, sobre la écfrasis hay libros que combinan la plástica con los textos.

Trayectoria editorial de Mantis Editores

Mantis Editores cumple 28 años y siempre ha estado en línea paralela con mi trabajo de escritura, el primer titulo fue un libro propio, ya van 400 títulos y la poesía es mayoritaria, empezamos a traducir autores de Quebec desde el año 2000. También tenemos contacto con la literatura portuguesa y con Italia, Rumania, Estados Unidos, donde se traducen autores mexicanos a otras lenguas. Nosotros hemos puesto mucha intención en que los mexicanos se puedan traducir en otras lenguas y en otros países, estoy muy contento con estos intercambios.

¿Cómo ha sido su experiencia en la FIL de Guadalajara.

Es de las primeras del mundo, yo he estado en Fráncfort y en Guadalajara se abordan los derechos de autor en español. Nuestra feria yo la conocí desde los inicios, se ha vuelto sorprendente e inabarcable, todos los años hemos estado ahí, con stand individual o colectivos. Guadalajara es una sede de la literatura y compartimos con el Gremio de Editores de Guadalajara, yo soy actualmente el presidente y podemos contar con una exposición mayor. Yo empecé con el contacto de Quebec, ya son 50 años de FIL y se ha consolidado, dando un espacio de relevancia a los libros.

¿Cuando empezó su vocación por los libros?

Yo me había dedicado de joven a otras disciplinas, estudiando un poco de música y en el ballet clásico de Guadalajara. En la escritura como tal, empecé en la Sociedad de Escritores de México, hice unos cursos para que me enseñaran a escribir, abandoné la música y me dediqué al diplomado con cursos especiales, con escritores importantes. Me tenía que dedicar de lleno y tuve la fortuna de lograr premios para varios libros, eso ayuda para reconfortar el papel creativo.





Reconocimientos

Luis Armenta Malpica ha obtenido numerosos galardones como el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura, el Premio Nacional de Poesía Benemérito de América o el Premio Ramón López Velarde, además de haber sido el ganador del Concurso Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda o el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén, el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo, el Premio Jalisco en Letras y el Premio Nacional Poesía José Emilio Pacheco entre muchos otros.