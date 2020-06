Luis Coronel tiene una historia más

Conocido por sus innovaciones en el Regional Mexicano, Luis Coronel promociona “Una historia más”, tema que da nombre a su más reciente producción, la cual se cocinó por tres años.

En entrevista vía telefónica con el Sol de Durango, Luis indicó que dicho tema lo creo al lado de Giovanny Ayala, el cual habla de todas esas historias que creemos serán duraderas y siempre llegan a un final.

Foto: Cortesía |

“Esta producción la he disfrutado mucho, ya que incluye temas de compositores que siempre he admirado, ahora me metí de lleno a la producción, esta es una historia que Luis Coronel ha vivido y en medio de la pandemia, es una historia que puedo contar, ya que pude sacar un disco”, dijo el cantante.

El video de “Una historia más” fue grabado en la playa de Sayulita, y teniendo a su novia como la modelo principal, hecho al cual Luis describe como una experiencia única, “es de las primeras veces que hemos trabajado juntos y que ella quiso pararse frente a una cámara”

¿Fue una señal de que pronto se casarán?

Entre risas contesto, pensaba lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo, se que vendrá el tiempo adecuado para realizarlo.

¿Hay posibilidades de que realices algún video de tus temas en Durango?

Me gustaría gustaría mucho, se que Durango es precioso, mi padre es de Canelas, se que es muy hermoso y quiero ir a grabar algunos temas, ojalá sea pronto.

¿Cómo has vivido esta pandemia?

Como todos por momentos triste, desesperado, pero siempre escucho música de todo tipo, no vayan a creer que solo escucho mis canciones, escuchar música me relaja, creo que la música ha sido muy importante para todos en estos tiempos, ya que nos calma, nos pone de buen humor.

Me he concentrado en escribir nuevas composiciones que me han ayudado a yudado a soltar todo lo que estoy sintiendo.

Dentro de “Una historia más” se encuentran temas como “No Es Que Me Gustes" junto a la Séptima Banda, "Pa' Que Nos Hacemos" junto a la banda Los Recoditos, además de una cumbia sabrosa, como la describió el propio cantante, "Soltero" junto a Los Ángeles Azules, el cual fue el tema principal de la exitosa telenovela mexicana "Soltero Con Hijas", y es acompañado con un video lírico que está disponible en el canal de YouTube del artista.

Para finalizar Luis Coronel llamó a sus seguidores a no bajar las guardia y continuar con las medidas de sanidad que recomiendan las autoridades sanitarias y al estar en casa escuchen su nuevo material discográfico que se encuentra disponible en todas las plataformas de música.