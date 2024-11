Mi hermano murió antes de mi nacimiento, aun así, jugamos juntos

Mi hermano murió antes de mi nacimiento, aun así, él y yo pudimos jugar en la niñez y si ustedes no me lo creen, llevo una marca en mi nariz como prueba de la veracidad de mi relato. Mi nombre es Enzo, vivo en el Fracc. San Jorge y veo gente muerta desde muy pequeño. Este es mi relato.

Ocho años antes de mi nacimiento, mi hermano murió debido a un agrandamiento de corazón. Mis padres hicieron todo lo posible para evitar su desvanecimiento eterno, estuvieron de hospital en hospital, de ciudad en ciudad, buscaron todo tipo de alternativas para su mejoría, incluso lo hicieron en el mundo esotérico, pero fue en vano, pues la enfermedad arrasó con su existencia y con la felicidad de ellos. Pasaron algunos años de lágrimas, de duelo, de negación, pero dicen que el tiempo todo cura y ellos no se dejaron vencer y luego de tantas pesadillas e insomnio, me concibieron.

Agradezco al cielo haber llegado al mundo con una mejor condición de salud y con la disposición de reparar el daño causado en el corazón de mis padres. No recuerdo mucho de los primeros años de mi vida, pero si el haber conocido a mi hermano, cuando vino desde el mundo de los muertos a jugar conmigo en calidad de un hermano mayor.





Era el cumpleaños de mi papá, yo tenía cerca de cuatro años, casi cinco. Tengo el recuerdo difuso de unas mesas en el patio cubiertas de manteles amarillos, había cervezas y refrescos en botellas de vidrio apiladas en cajas de plástico, botanas de harina, churritos rojos y un pastel grande, recuerdo haberlo lamido a escondidas, era un betún empalagoso. Toda la familia estaba sentada en sillas plegables con su bebida entre las piernas y platicando cosas sin sentido para mí. Corrí un buen rato, sudé, jugué, canté canciones de mi papá, no recuerdo tan bien cuales. Así suelen ser los recuerdos de la infancia, pero de ese día, aún se dibuja en mi cabeza aquel cielo gris y esa fuerza extraña que me pedía entrar a la casa. No avisé a nadie y me metí solo hasta la sala de estar.

La música y las risas de mi familia se fueron colocando muy por debajo de un silencio que aún me pone la piel de gallina. Caminé por un pasillo corto hasta la sala de ensayo musical de mi papá. Ese sitio era casi sagrado para él y siempre que me atrevía a entrar era en silencio, porque le estresaba que fuera a maltratar algunos de sus instrumentos. Giré la perilla, volteé hacia la entrada de la casa para ver si no me sorprendían y empujé la puerta con cautela, atravesé como un fantasma y caminé sobre la alfombra hasta adentrarme al santuario musical de mi padre. Frente a mí, estaban dos amplificadores y bocinas apiladas y una batería acústica armada con todo el set de platillos que parecían platillos voladores.

Me gustaba girarlos mientras imaginaba a hombrecillos verdes mareándose adentro de ellos, pero ese día no me apeteció hacerlo, porque entre todo ese altar musical, en un pequeño hueco estaba escondida una persona, pensé que era mi primo, pero no había ido a la fiesta por culpa de una gripa. Era alguien un poco más grande que yo, su mirada no era malvada, pero tenía un toque siniestro y lejano de este mundo. Extendí mi mano para saludarlo, porque sentí una conexión visual, pero lo que hizo aquel ser en vez de saludar, fue empujar el atril del platillo hacía a mí, al mismo tiempo que dijo “atrápalo”, como pude lo hice y me generó diversión, luego se lo devolví.

El juego se tornó chistoso, más rápido y brusco, duramos así algunos cuatro minutos balanceando el atril y viendo como perdía el equilibrio, hasta que me fue imposible detenerlo y el filo del platillo se estrelló en mi tabique, escuché una risa, vi manchas de colores y no recuerdo más porque cuando desperté, estaba en la cruz roja con mis padres a un lado. Cuando me preguntaron qué había pasado, les conté el relato, ellos no creyeron mis palabras, pero un mes después, ya en vísperas de navidad al momento de ver el álbum familiar, dice mi madre que señalé la foto de mi hermano y que le dije que fue él quien dejó caer el platillo en mi nariz.

Ya en otra ocasión, te contaré los muertos no tan buenos con los que he tenido encuentros en mi casa. Un saludo Alberto y gracias por compartir mi relato.