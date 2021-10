Muere Alfredo López Austin, experto en Mesoamérica

Las iniciales de su nombre se leen “ALA”. Alfredo López Austin (1936-2021), estudioso de la cultura mesoamericana, brindó cientos de alas a sus alumnos para emprender un vuelo interminable por la historia de este país.

“Och bi: ingresó al camino, inició su ruta... Con profunda tristeza, Martha Rosario Luján, sus hijos, nueras y nietos hacen de su conocimiento la culminación de la vida plena y fructífera de este hombre excepcional”, posteó su hijo, el historiador Leonardo López Luján en su cuenta de Twitter, e informó que la despedida al maestro López Austin será en una funeraria de Avenida San Jerónimo la tarde de este jueves.

¿Quién era Alfredo López Austin?

Originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, Alfredo López Austin, doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 80 años, era investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM. Los últimos años de una vida dedicada al estudio y la docencia.

En ocasión de su 80 cumpleaños, en 2016 la Secretaría de Cultura anunció la edición de un libro dedicado a su vida y obra, coordinado por Eduardo Matos Moctezuma y Ángela Ochoa, que se publicó en 2017 y en el cual, el propio López Austin colabora.

En esas páginas, el historiador relata detalles de su vida cotidiana, como la extraña desaparición de un vecino alemán en tiempos en los que se enteraba por los noticieros cinematográficos de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, o cuando un misil estadounidense fue lanzado por error al desierto y les tocó muy de cerca a él y a su familia, en 1947.

También, relata los orígenes de su vocación, con la lectura de los documentos históricos de fray Bernardino de Sahagún que, advierte, “no sólo ha sido el ejercicio de análisis más arduo, frecuente y sostenido a lo largo de toda mi vida académica, sino que ha constituido la base de la mayoría de mis propuestas”.

En víspera de su cumpleaños 80, el historiador declaró que su mester “tiene momentos de satisfacción, momentos de duda, momentos en que uno quiere rectificar el camino y tiene que hacerlo. En términos generales nunca me he desanimado, por el contrario, he llegado a una edad en la que muchos me dicen deja de trabajar, y digo: Si dejo de trabajar pierdo uno de los factores más placenteros de mi vida. Tengo derecho a seguir disfrutando de mi trabajo”.

Entonces, estaba trabajando en más investigaciones sobre la cosmovisión en distintos aspectos, señaló en un comunicado de la Secretaría de Cultura. “El estudio de la cosmovisión tiene que descansar, en gran parte, en los mitos, cualquiera de nuestras producciones sociales es un reflejo de la cosmovisión, pero hay reflejos que son más fieles, más descriptivos y entre ellos está precisamente el mito o el rito. En particular, he escogido el camino del mito como uno de los más productivos, con el objeto de que me conduzca al descubrimiento de los principios básicos de toda cosmovisión”, detalló.

López Austin, reconocido historiador en México

Como Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin fue discípulo de Ángel María Garibay. Reconocido con el Premio de Estudio Cultural, del Instituto de Estudios Interculturales y Transdisciplinarios, de Tokio, Japón en 1993, tiene una extensa lista de reconocimientos, entre los que destacan el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales; el reconocimiento del Centro Studi Americanistici Circolo Amerindiano, de Perugia, Italia, así como el premio Linda Schele, otorgado por la Universidad de Texas en Austin, y la Medalla H.B. Nicholson, de la Universidad de Harvard.

En 2013 Alfredo López Austin fue homenajeado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la UNAM y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), con un coloquio en el que participaron José María Calderón, Ruy Pérez Tamayo, Andrés Molina, Antonio García de León, Alessandro Luppo, José Rubén Romero, Yolotl González, Guilhem Olivier, Leonardo López Luján y Xavier Noguez.

Publicó, entre otros, La constitución real de México-Tenochtitlán (1961); Juegos rituales aztecas(1967); Textos de medicina náhuatl (1971); Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl (1973);Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas (1980); La educación de los antiguos nahuas (1985); Una vieja historia de la mierda (1988); El conejo en la cara de la Luna. Ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana (1994); Tamoanchan y Tlalocan (1994); Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana; Calpulli. Mitología de Mesoamérica, esta también traducida al japonés por Tetsuji Yamamoto y Aito Shinohara (2013).

Dicen adiós a López Austin en redes sociales

Tras la publicación de su hijo Leonardo López Luján, personalidades compartieron mensajes de solidaridad y reconocimiento a la labor del historiador.

Enrique Krauze escribió: “Lo siento mucho, querido Leonardo. Tu padre era un hombre y un historiador excepcional. Y tú eras y serás su orgullo”.

El curador Cuauhtémoc Medina publicó: “Hoy hemos perdido a uno de los pensadores más importantes de nuestra geografía. Alfredo López Austin transformó de raíz nuestra idea del pensamiento mesoamericano, el entendimiento de lo que llamamos mito, y la comprensión de las ideas del cuerpo en el mundo náhuatl. Pocos académicos han vivido con mayor congruencia la intención de sumar ética, saber y política; pocos han tenido más respeto por el interlocutor, el vivo y el que pervive en los textos. Mi pesar a Marta Luján, sus hijos Alfredo y Leonardo, sus familiares, y muchos que le debemos”.

El diplomático Arturo Sarukhán manifestó: “Cuánto lamento esto; gran, gran profesor mío en Historia en la UNAM; mi más sentido pésame a su familia. La comunidad universitaria -y México- pierde a uno de sus grandes referentes”.

Anel Pérez, directora de Literatura y fomento a la lectura de la UNAM publicó en su mensaje: “¡Una tristísima noticia! Alfredo López Austin era una de los maestros más queridos en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Sus clases siempre estaban saturadas. Sus obras, desde luego, lecturas fundamentales. Un enorme abrazo a @LeoLopezLujan y a toda su familia y comunidad. Descanse en paz”.

Y la antropóloga Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes expuso: “Se ha ido un gran sabio. Un ser generoso a quien debemos mucho de lo que sabemos de la historia y la cultura mesoamericana, del pensamiento anterior a la colonización española; de los Mitos del Tlacuache. Abrazos a su familia y amigos. La historia y la antropología están de luto”.

