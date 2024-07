Orquesta Sinfónica y Coros Cesaretti presentan concierto “Una tarde de película”

Tras cumplir Durango 461 años, se siguen llevando a cabo actividades para su festejo, en esta ocasión, se tendrá la presencia de la Orquesta Sinfónica y Coros Cesaretti, que celebrarán con orgullo el aniversario de la fundación de la ciudad.

Es por ello que han preparado un concierto para deleitar al público duranguense, el cual esta titulado como "Una tarde de película", que tendrá lugar este sábado 13 de julio en punto de las 18:00 horas en el Teatro Ricardo Castro.

Clementina Montenegro, maestra y directora de la institución, exhortó a los duranguenses para presenciar dicho evento que traerá piezas de las películas como; Piratas del Caribe, Bajo del Mar, La bella y la Bestia, Misión Imposible, New York, New York, Titanic, The Sons of Katie Elder y La máscara del Zorro. Cabe resaltar que estas dos ultimas fueron filmadas en Durango en 1965 y 1997.





De igual manera se presentarán otras producciones internacionales como Mamma Mía, Frozen y algunas más extraías de compositores más reconocidos de corte clásico como; Ludwig van Beethoven y Johann Sebastián Bach.

Es necesario subrayar que la entrada será completamente gratuita, así que no te pierdas de este gran evento para seguir celebrando el aniversario de nuestra ciudad.





¿Cuándo se fundó la ciudad de Durango?

Aunque la historia dice que en 1563 se estableció de manera oficial el 8 de julio como el día de la fundación de Durango, pues en el cruce de lo que hoy son las calles de 5 de Febrero y Juárez se puso la primera piedra; fue a partir de 1620, fecha en la que se instauró el Obispado, cuando las fiestas de la ciudad comenzaron a realizarse cada 8 de diciembre, ya que ese día se celebraba a la virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la Catedral.