Patrimonio cultural arqueológico, en vilo por retiro de fideicomisos

En caso de desaparecer, por Decreto Presidencial, el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se afectarían las investigaciones y proyectos del sector que resguarda la memoria ancestral de nuestro país, consideró el arqueólogo e historiador Bolfy Cottom en entrevista para El Sol de México.

Los objetivos del fideicomiso creado en 2008, establecen que los fondos que de ahí se conjunten servirán para desarrollar proyectos de investigación, de conservación y de restauración, tanto en el ámbito arqueológico como histórico, que son las atribuciones del INAH, detalló Bolfy.

Dijo que tiene entendido que algunos inmuebles de dicha dependencia, a los que se les destinaría este financiamiento, conforme a distintas necesidades, sería el Palacio Cantón de Yucatán y el Museo de Antropología e Historia (MNAH), por lo que el especialista se hace algunas preguntas:

“¿Qué va a pasar con los nuevos hallazgos, las nuevas investigaciones, las nuevas obligaciones de conservación y restauración que aparezcan? Una ventaja que se tiene con este fideicomiso es que puede echar mano de estos recursos extraordinarios, los cuales no van a existir más. La lógica indica que el Instituto no podría cumplir con estas obligaciones, aunque el decreto establece que éstas que derivaban del fideicomiso, tendrán que pasar al órgano ejecutante de gasto”, destacó el también autor del libro Legislación cultural: temas y tendencias.

Dicho fideicomiso, será una de las cuatro excepciones que la titular de la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto interpuso para que no se extinguieran, de acuerdo a lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Función Pública (FP) y cuyo resultado se sabrá este viernes, según información de la dependencia.

"Me parece que en toda crisis provocada por un fenómeno natural, social, económico y hasta político, quizás siempre los sectores más vulnerables son salud, educación y cultura, que es como una especie de accesorio que siempre se ha visto así”, declaró el también historiador.

“Me preocupa una actitud autoritaria centralista e irresponsable. Cuando pase la pandemia, la gente va a necesitar fuentes de ingresos, un sentido de las cosas de su vida cotidiana y si eso lo descuidamos, me parece que cometemos un gran error, es importante salvar la vida de la gente, pero ¿por qué no le quitan recursos al proyecto del aeropuerto, al tren Maya o la refinería? La repercusión es que habrá proyectos nuevos y problemas impredecibles que no se podrán cumplir”, dijo Cottom.

Explicó por qué este fideicomiso está considerado para extinguirse. “Son los que no cuentan con una estructura orgánica, ¿qué quiere decir esto? Que no tengan un director a la cabeza y un conjunto de trabajadores que desempeñen funciones específicas y que no exista un manual, digamos operativo”.

Cabe mencionar que de los 281 fideicomisos, que suman 250 mil millones de pesos, los cuales entran en el Plan para el Bienestar y el Empleo, los siete que corresponden a la Secretaría de Cultura, representan el 2.49%. Según se ha explicado, el decreto para su desaparición, es una medida emergente por la contingencia sanitaria del coronavirus.

Los instrumentos de los que ya se habría procedido su extinción al 15 de abril, fecha en la que los recursos ya se habrían entregado a la Tesorería de la Federación serían: el Fideicomismo para la Construcción del Centro Nacional de las Artes (Ficenart), que conforme a la cuenta Pública 2019, tenía 71 millones 726 mil pesos y el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico, que cuenta con 601 millones de pesos.