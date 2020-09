Pepe Romero entre ficción y realidad

Decir la verdad siempre ha sido parte de la personalidad de Pepe Romero, quien a los cuatro años inició a preparase para el mundo de las artes en diversas disciplinas. Hoy el director, actor y dramaturgo duranguense ha pisado diversos escenarios en el mundo a los que llegaron con una propuesta llena de verdad, “Porque en un mundo lleno de mentiras debemos decir verdad”, en la cual el arte-acción juega con la realidad más allá de la ficción.

"Comencé en el CIAC (Casa de Iniciación al Arte y la Cultura) muy pequeño, a los cuatro años y hasta los 12, estuve en todo tipo de clases, después al salir de la preparatoria me voy a estudiar teatro a la Universidad Autónoma de Chihuahua y después me voy a Madrid a la Real Superior Academia de Arte Dramático, pero al no quedar luego de un tiempo regreso a México ", narró Pepe al referirse a sus inicios en el teatro, ya que en ese tiempo estaba convencido de que quería ser actor.

Su interés lo llevó a la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la cual se dio cuenta que no quería ser actor y era la dirección y dramaturgia, sus mayores pasiones, en ese lapso llegó a su vida el escenario nocturno de la Ciudad de México, es ahí donde el performance toma fuerza en la propuesta del joven artista, “encontré espacios de libertad para los cuerpos envueltos en obra artísticas, ahí inicie mi camino, ahí find my escuela, en mi propuesta tomo la fiesta como la base principal de mi trabajo y eso tiene que ver con las bases primigenias del teatro griego ”, dijo.

Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

¿Qué importancia juega el cuerpo en tu propuesta escénica?

Mi trabajo se sustenta en un trabajo filosófico e intelectual, adepto a la teoría Queer que surge en los años 90 de movimientos transfeministas, en el que se desarrolla la teoría del lenguaje y es cuando se empieza a poner en duda las cuestiones de género y orientación sexual, a partir de ahí emerge la rama estética y artística a la cual soy adepto.

Debido a que Pepe Romero tenía la necesidad de hacer arte, inicio su caminar en el teatro, a la cual llama escuela, y actualmente ha logrado expandir la idea de las tablas, ha tomado desde el arte-acción o performance, lo mezcla con la fotografía, moda, publicidad, pintura, instalación, hasta desarrollo el arte multidisciplinario.

Son seis obra que él llama monumentales, con las que cuenta, ente las que destacó “Alguien” (2011) primera puesta que llevó al escenario en Durango, “regresaba de Madrid, el choque cultural me llevo a tomar la pluma y crear la pieza ”, Para luego después de infinidad de trabajos regresar a su natal ciudad en el 2017 con“ Isrrael ”basada en la primera obra de Jose Revueltas que habla sobre el racismo,“ nunca se había montado y que se presentará en el Ricardo Castro fue un logró, ya que siempre se montan obras comerciales y con diferente temática a la propuesta, fue de suma importancia poderla montar, ya que al ser una puesta independiente es más difícil, pero fue una buena experiencia ”.

Actualmente Pepe Romero está dedicado a desarrollar el video-arte, sin de lado la dramaturgia y dirección “para mi primera ópera se tiene estimado se estrene en el mes de noviembre con público reducido”.

¿De que trata la ópera?

Se basa en el mito de Tlaloc y Chalchiuhtlicue, que es la figuras prehispánica un adorna el Museo de Antropología e Historia y fue trasladada en los años 60's a la Ciudad de México ya la cual se le cambió el género y de ser la Diosa del agua dulce, el gobierno dice que es Tlaloc la levantan y lo ponen en alto como una presea.

¿Será una puesta contemporánea o totalmente prehispánica?

La parte escénica y estética, va a ser sus bases prehispánicas hasta llegar a lo contemporáneo, la música es contemporánea, para ello se trabaja con diversos artistas musicales.

¿Te dio miedo participar en la la ópera?

No, realizar puestas de ópera es un sueño y es necesario acabar con ese mito que se tiene en torno a ello, la verdad es que es un género poco viable de realizarlo, pero necesario.

Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

¿El próximo año cumples una década dedicado al arte, lo celebrarás en Durango?

A principios de año tengo agendado realizar un proyecto dedicado a la comunidad aquí en Durango, pero no adelantaré mucho (entre risas), solo puedo decir que es parte del trabajo comunitario que realizó y será muy gratificante realizarlo aquí.

Para conocer más sobre el trabajo del duranguense Pepe Romero puedes visitar su página en Instagram @pepexromero.