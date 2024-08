¿Qué es el miedo?

A lo largo de este 2024, te he relatado cuentos de horror inspirados en la oscuridad que puede habitar en zonas tormentosas y profundas de mi cabeza, nos hemos encontrado cada domingo con alguna historia que puede ser inquietante para tus ojos.

El miedo es necesario, porque sin él, nos quedaríamos atascados en una nube de poca pericia que nos lanzaría a un vacío de peligros no percibidos: desde saltar de un quinto piso hasta ser arrollado por un tren sin siquiera haber sentido cosquillas en el estómago. El miedo es una protección, pero todo en exceso es malo, incluso protegernos. Me gustaría que hablemos de horror el día de hoy desde otro enfoque.



¿A qué le tienes miedo?, Me puedes contestar un sinfín de argumentos, quizá a la oscuridad de tu armario, a reprobar un examen, a ser despedido, a contraer una enfermedad, a padecer cáncer, a perder a un ser querido, a morir… qué sé yo, son tus miedos y atormentan tu cabeza, cómo los míos lo hacen acá dentro. Vivimos tiempos complicados donde lo inmediato y el deseo de recompensa es alto. Con el poder de tu dedo índice puedes ver un mundo falso de abundancia; un mundo lleno de tormentos visuales que te hacen caer en los abismos más horribles de la mente: la triada perfecta… Miedo, ansiedad y depresión.

Tu móvil es una pequeña puerta al infierno, porque ahí encuentras tus miedos y deseos imposibles en lapsos de quince segundos. Puedes ver en esa horrible ventana infernal el coche que nunca podrás tener, el cuerpo que toda tu vida has deseado, la enfermedad nunca deseada en tus pulmones y claro también momentos incomodos, como el llanto colectivo de una familia en un recinto funeral por la pérdida de un bebé ahogado o la despedida de un internauta que decide grabar la muerte de su madre para el público anónimo de la red. A toda esa porquería le llamamos entretenimiento, pero no son más que pequeños focos rojos listos para detonar malestar para ti.

Siempre me han gustado los temas de oscuridad y paranormales, pero estos horrores me asquean, porque dañan la capacidad del pensamiento crítico y nublan tu capacidad de crear. Hoy no te relato un cuento de horror, porque a través de estas líneas me gustaría invitarte a que disfrutes tu entorno. Lee un buen libro, disfruta a tu familia, si no tienes el coche de tus sueños lava con gusto el que te lleva a trabajar todos los días. Respira con gusto, admira los paisajes y deja de pensar qué pasará a mañana o qué piensan los demás de ti, porque, ¿sabes una cosa? No tienes el control del entorno.

Hoy domingo, te invito a que apagues y dejes en el cajón de tu cuarto esa ventana al infierno. Disfruta de los tuyos y vive lo único que tenemos: el presente. Soy Alberto Serrato, músico en una banda de rock y escritor de horror. No me gustaría convertirme en un consejero ni mucho menos, porque no es mi función. Aquí es un espacio de terror y nada más, pero quiero que lo disfrutemos sin tener en mente otras preocupaciones del día a día. Si eres protagonista de una historia paranormal, tienes testimonio de algún avistamiento extraterrestre o cualquier situación fuera de lo entendible para nuestros cinco sentidos, envíala por DM a Instagram o a mi correo. Nos leemos pronto.

