¿Qué hacer este fin de semana en Durango? 07 y 08 de Septiembre

El 7 y 8 de septiembre, la ciudad ofrece una amplia gama de actividades para todos los gustos. ¿Te gustaría asistir a una obra de teatro, sumergirte en el mundo del cine o disfrutar de música en vivo? Con presentaciones escénicas, festivales de cine y shows musicales, hay muchas maneras de pasar un rato agradable.









Si buscas algo especial para hacer, explora eventos culturales y propuestas únicas en bares y espacios comunitarios. No pierdas la oportunidad de disfrutar y aprovechar cada momento en esta agenda diversa y entretenida. ¡Es el momento ideal para vivir un fin de semana memorable en Durango!

Las Temporadas Artísticas del Teatro Victoria regresan este septiembre con una propuesta cautivadora. La Revuelta Laboratorio Escénico presenta "Las horas conmigo", una obra que explora las complejidades de las relaciones humanas bajo la dirección de Alejandra Juárez Aguilar. La función está programada para las 19:00 hrs, ofreciendo una experiencia teatral que invita a la reflexión y al disfrute. Los boletos están disponibles por $100, una inversión que promete una noche de arte y emoción en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

El festival "Paloma Itinerante" sigue deslumbrando en la Cineteca de Durango, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más esperados de la región. A las 17:00 hrs, se proyectará "Agua Caliente", seguido de una interesante sesión de preguntas y respuestas con el director Diego Hernández, ofreciendo una oportunidad única para profundizar en el proceso creativo detrás de la película. A las 19:00 hrs, el festival presentará "La desazón suprema" de Luis Ospina, acompañada de un diálogo en torno a su obra y legado. La jornada culminará a las 21:00 hrs con un emotivo homenaje a Sergio Olhovich, destacando su contribución al cine con la proyección de su icónica película "Llovizna". Cada segmento promete una inmersión profunda en el arte del cine, celebrando tanto el presente como el pasado del séptimo arte.

La vida nocturna de Durango se anima con una serie de eventos musicales en los bares locales. A las 20:00 hrs, Wolf Tap Room presentará The Orcos Fest, con una variedad de bandas en vivo para disfrutar de una noche llena de música.

En Señor Mojito, a las 19:30 hrs, el Drag Show contará con la participación de Fedrah Zafull, ganadora del Durango Drag Project 2, ofreciendo un espectáculo vibrante y entretenido.

BLACK DOG Taberna Rock & Jazz volverá a recibir a Capitán Jab Rock Band a las 21:00 hrs, con su característico repertorio de rock n roll.

Además, en La Bella Época, Conjunto Llano Grande animará la noche con música norteña a partir de las 21:00 hrs, creando una atmósfera festiva y alegre. Cada evento promete ofrecer una experiencia musical única y emocionante.

¡Explora el fascinante mundo de los insectos en el Museo Bebeleche con INSECTUS! Este sábado 7 de septiembre, a las 15:00 hrs, y el domingo 8 de septiembre, a las 17:00 hrs, el Cazador de Estrellas Ángel García Rojas ofrecerá la charla "Camuflaje perfecto". En esta interesante presentación, García Rojas desentrañará los secretos del camuflaje en el reino de los insectos, revelando cómo estas criaturas se adaptan y sobreviven en su entorno. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en el universo de los insectos y aprender sobre sus sorprendentes estrategias de camuflaje en un entorno educativo y entretenido.

Las Jornadas Dominicales "Esto es Durango 2024" comienzan con una emocionante alineación de talentos en el Teatro del Calvario. A las 18:00 hrs, el escenario se llenará de energía con las presentaciones de Contacto Directo, Wendy Villanueva y el Studio Artístico Multidisciplinario Ometeotl. Este evento ofrece una mezcla vibrante de música, danza y artes escénicas, brindando una plataforma para que estos artistas locales compartan su creatividad y pasión con el público. Prepárate para una tarde de entretenimiento y descubrimiento en uno de los teatros más importantes de Durango.

El 12° Festival de Cine "Paloma Itinerante" sigue su curso con una agenda repleta de actividades cinematográficas. A las 16:30 hrs, se proyectarán los Cortos Nacionales, presentando una selección de lo mejor del cine breve de México. A las 18:30 hrs, el Concurso de Cortos Durango destacará el talento local, mostrando las creaciones más innovadoras de cineastas duranguenses. La jornada continuará a las 20:00 hrs con una Mesa de Diálogo Cinéfagos, un espacio para discutir y analizar el cine en profundidad. Finalmente, la noche culminará a las 21:00 hrs con la Premiación y Clausura del festival, celebrando los mejores trabajos y momentos del evento. Cada actividad ofrece una oportunidad única para sumergirse en el arte cinematográfico y disfrutar de la creatividad que destaca en este festival.

Para los entusiastas de Pokémon Go, este fin de semana trae una emocionante oportunidad de participar en el Día de Incursiones con "Falinks". Las comunidades duranguenses Team Skorupi y Raids Durango te invitan a unirte a esta actividad especial. Team Skorupi se reunirá en Puerta de los Leones, al sur del Parque Guadiana, mientras que Raids Durango te espera en Avenida 20 de noviembre, frente a San Agustín. Ambos eventos comenzarán a las 14:00 hrs, ofreciendo una oportunidad perfecta para capturar a este Pokémon y conectar con otros jugadores. No te pierdas esta ocasión para mejorar tu colección y disfrutar de la comunidad Pokémon Go en Durango.

El Mercado Coleccionista Durango regresa a las 16:00 hrs, ofreciendo una amplia variedad de artículos para los entusiastas del coleccionismo. En las instalaciones de la Unidad Deportiva Chapultepec, ubicada en calle Urrea, podrás encontrar juguetes coleccionables, videojuegos, antigüedades y accesorios únicos. Este evento es una excelente oportunidad para descubrir tesoros raros y conectar con otros aficionados. Ya sea que busques añadir piezas a tu colección o simplemente explorar, el mercado promete una experiencia emocionante y llena de hallazgos interesantes.

La escena musical de Durango se enriquece con emocionantes eventos en los bares locales. A partir de las 18:00 hrs, Wolf Tap Room se llenará de energía con Boiler Room 1.2, un evento que reunirá a varios DJs para ofrecer una noche de ritmos variados y vibrantes.

Por otro lado, La Bella Época te invita a disfrutar de una tarde de música norteña con Banda Oro, complementada con una selección musical que abarcará diversos estilos y épocas gracias al DJ residente, también a partir de las 18:00 hrs.





Con un panorama tan variado como el de este fin de semana, Durango te ofrece la oportunidad perfecta para enriquecer tus días con cultura, entretenimiento y descubrimientos únicos. Aprovecha esta diversidad para explorar y disfrutar cada momento, haciendo de tu tiempo en la ciudad una experiencia enriquecedora y memorable.