¿Qué hacer este fin de semana en Durango? 16 y 17 de noviembre

Este fin de semana, mientras aprovechas las ofertas del Buen Fin, Durango ofrece una variedad de actividades para enriquecer tu tiempo libre. Arte, cultura, deporte y gastronomía se combinan para brindarte opciones que complementarán perfectamente tus días.

El sábado 16 y domingo 17 de noviembre, con una programación diversa, podrás disfrutar de propuestas que van desde la tradición hasta lo más moderno, ideales para disfrutar en familia o para aquellos que buscan nuevas experiencias. ¡Una oportunidad perfecta para aprovechar al máximo el fin de semana!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dirección Municipal de Fomento Económico y Turismo de Durango (@fomentoyturismo.dgo)

Los amantes del arte textil tendrán una oportunidad única de aprender y disfrutar en el Museo Francisco Villa, que albergará un taller de bordado impartido por María Eugenia Chi Herrera. En esta sesión, los participantes podrán adentrarse en la técnica tradicional del bordado de Tenango, una expresión artística reconocida por sus vibrantes colores y sus diseños inspirados en la naturaleza y la cultura mexicana. El taller se llevará a cabo de 11:00 a 13:00 horas, brindando un espacio ideal para la creatividad y el aprendizaje en un ambiente culturalmente enriquecedor.

El sábado 16 de noviembre, el Museo de las Culturas Populares de Durango será el escenario de una celebración especial en honor al Día de la Gastronomía Mexicana. A partir de las 16:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia culinaria enfocada en uno de los platillos más emblemáticos del norte del país: los burritos. Este evento promete deleitar el paladar y rendir homenaje a la rica tradición gastronómica mexicana.

Por su parte, el Teatro Victoria continúa con sus Temporadas Artísticas, y este 16 de noviembre, a las 19:00 horas, la compañía La Pika Teatro presenta la obra El Gorila, dirigida por Pepe Ceniceros. Este montaje, con su propuesta escénica única y reflexiva, cautivará al público. Los boletos están disponibles a un costo de $200 en entrada general, una excelente opción para disfrutar del talento teatral local y vivir una noche llena de emociones.

A las 20:00 horas, el Museo Gurza abrirá sus puertas para inaugurar la exposición colectiva Tolerancia, dirigida por Paulina Haro. Esta muestra reúne obras que invitan a la reflexión sobre temas fundamentales como la inclusión, la dignidad humana y la libertad, abordados desde diversas perspectivas artísticas. Es una excelente oportunidad para quienes buscan experiencias culturales que fomenten el diálogo y la introspección.

La Cineteca de Durango sigue ofreciendo una variada cartelera como parte del Festival MOSTRO, organizado por Cinéfagos, que se extenderá hasta el 17 de noviembre. Este sábado, los amantes del cine podrán disfrutar de la aclamada película Inteligencia Artificial en dos funciones: a las 16:30 y a las 20:00 horas. Para el domingo, la magia invadirá la pantalla con la proyección de Harry Potter y el cáliz de fuego, programada para las 12:30 y 16:00 horas. Una excelente oportunidad para sumergirse en grandes historias en un ambiente cinematográfico único.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





El domingo 17 de noviembre, El Sol de Durango invita a todos los corredores y al público en general a participar en la segunda edición de la Carrera de la Revolución ¡Viva Villa!, que se llevará a cabo a las 08:00 horas. El evento contará con dos modalidades: la carrera de 5K y la 1K infantil, diseñada especialmente para los más pequeños. El recorrido será por la avenida principal de la ciudad, garantizando un ambiente seguro y lleno de entusiasmo, además de un reconocimiento para los tres primeros lugares de cada categoría. ¡Te esperamos para correr, trotar o caminar en esta celebración deportiva!

Ese mismo día, a partir de las 10:00 horas, se celebrará la Kermesse de la Familia Villista en la Feria Nacional Francisco Villa. Este evento ofrecerá diversas actividades, como la Feria de Escaramuzas, antojitos mexicanos, juegos mecánicos, una zona kids para los más pequeños, la Terraza Joven, una exposición de autos clásicos y luchas libres, entre otras opciones. Además, la kermesse tiene como objetivo apoyar la Navidad de las niñas y niños de Durango, promoviendo una celebración con valor y corazón para la comunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DIF ESTATAL DURANGO (@difdurango)

A las 19:00 horas del domingo 17 de noviembre, el Teatro Victoria será el escenario de un concierto único a cargo de la orquesta de cámara Kamerata KAI, conocida por sus interpretaciones de bandas sonoras de anime y videojuegos. En esta ocasión, la agrupación interpretará piezas emblemáticas de la famosa saga de videojuegos The Legend of Zelda, incluyendo temas de los títulos más recientes, Tears of the Kingdom y Echoes of Wisdom.

Durante el intermedio del concierto, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una exposición de arte dedicada a The Legend of Zelda, con 18 obras originales creadas por artistas duranguenses. Cada pieza, que estará disponible para la venta, ofrece una interpretación única del universo de Zelda, reflejando la creatividad y el talento de los artistas locales. Esta es una experiencia cultural que combina música, arte y la pasión por los videojuegos.

Este fin de semana es el momento ideal para salir y aprovechar todo lo que la ciudad tiene preparado. Con actividades que invitan a la reflexión, al disfrute y al aprendizaje, es la oportunidad perfecta para vivir una experiencia diferente. Haz que estos días cuenten, sumérgete en lo que te apasiona y disfruta de lo que Durango tiene para ofrecer.