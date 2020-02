Rebeca de Alba un mujer chingona

Identificada con los alacranes por la similitud con su signo zodiacal, llegó a Durango, Rebeca de Alba, a fin de invitar a los durangueños a la puesta en escena “Los mandamientos de una mujer chingona”, que lleva a escena al lado de Susana Zabaleta y Adela Micha.

No es obra de teatro, señaló la también conductora, al referirse a la puesta en escena a la cual definió como un espectáculo multidisciplinario en el cual existe platica con el público, baile y canto.

En conferencia de prensa Rebeca, adelantó que el espectáculo que se llevara a cabo el próximo sábado 7 de marzo en el teatro Ricardo Castro será dinámico y subrayó que no es en contra del hombre, en ningún sentido, ya que las tres a través de su autenticidad realizaran un decálogo en el cual dejaran claro como se han formado de manera profesional y personal, “Es un ejercicio de honestidad, nadie sale a actuar, sino a compartir”.

Añadió que “Los mandamientos de una mujer chingona” cuenta con la chispa de motivación para las mujeres, sus mandamientos se centran en los valores universales sobre todo en el amor, “que llega a ser cómica mi participación, si la prensa se ha reído y dicho tanto de mi, pues yo más que nadie me puedo reír de mi, además abordo la parte familiar”.

Al ser cuestionada sobre los sucesos que acontecen al país en tema de feminicidio, De Alba fue clara en referirse a Fatima, “ya no ni una más, a mi pego mucho, no puede dormir, está el claro ejemplo que las mujeres en México no estamos seguras, en ninguna parte, ni edad”, agregó que es tiempo que se tomen accione por parte de la ciudadanía.

De igual forma la modelo hablo un poco sobre la Fundación Rebeca, la cual cuenta con 12 años de vida y ha atendido tres mil 600 pacientes de cáncer y a sus familias, acto que la hace sentirse orgullosa y para lo cual invierte la mayor parte de su tiempo.

Para finalizar Rebeca de Alba invito a los durangueños para que asistan al teatro Ricardo Castro el próximo 7 de marzo en dos funciones 18:00 y 20:30 horas. Los boletos se encuentran a la venta en la página Newticket.