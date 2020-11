Regina pinta sus sueños y nos enseña su libre capacidad de crear

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) Regina Valles Carrillo, una pequeña con diagnóstico de Parálisis Infantil Severo (PCI), realizó un taller de pintura para niños de entre 6 y 10 años. Regina pinta con su boca, y a pesar de los obstáculos, es capaz de plasmar en su obra el candor, la imaginación y su gran inteligencia.

El trabajo de integración de la sociedad no se hace sólo desde quienes no viven con una discapacidad hacia quienes si lo hacen, el hecho de que Regina sea el centro de este taller y que pueda compartir su gran talento, sirve para que los pequeños sin discapacidad le pierdan el miedo a sus propias limitantes, mientras aprendiendo una manera de arte, van conviviendo y adquiriendo formas de sensibilidad y empatía hacia las personas con alguna discapacidad para darse cuenta de que no sólo necesitan de su ayuda, sino que también poseen capacidades sorprendentes.

El principio de una sociedad integrada está en los más pequeños, por eso es fundamental el dar a conocer a Regina e impulsar su talento con estas iniciativas impulsadas desde la Secretaría de Cultura y el ICED. Te seguiremos dando a conocer otros proyectos que ponen de manifiesto la libre capacidad de crear.