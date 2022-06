Regresa Nahui Ollin Film Festival a la Cineteca

El festival internacional independiente de cine “Nahui Ollin Film Festival” llega a la Cineteca Municipal de Durango el 18 y 19 de junio.

La segunda edición del Nahui Ollin Film Festival 2022 presentará 24 cortometrajes que se proyectarán a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.

Nahui Ollin Film Festival es un festival fue fundado por mujeres artistas que buscaban crear una plataforma que promueva el cine inclusivo, así como el cine hecho por mujeres, y como espacio para crear vinculación entre artistas nacionales e internacionales “Movimiento perpetuo” es el significado que viene del náhuatl “Nahui Ollin”.

Este festival tiene como objetivo impulsar y proponer nuevas perspectivas cinematográficas; cine como movimiento de transformación, reflexión e inspiración. Se reciben proyectos de México y de todas partes del mundo, la curaduría de esta segunda edición fue realizada por Alejandra Estefanía Díaz.

El programa está integrado por los siguientes cortometrajes: “If they kill me”, “Punch line”, “Only yosondua”, “I look into your eyes as I heal what I´ ve been wounded”, “kiki´s film”, “Once I Passed”, “Emptiness”, “Fragments of knowable truth”, “Walking around”, “Urban lents”, “Pleasure´s Rondeau”, “Ave domus”, “Ixchel”, “Cestral”, “Road to delicias”, “Feeder”, “Catalyst”, “Ekphrases”, “Crowned & conquering”, “Love, instantlyi”, “Dajla: Cinema and oblivion”, “Otonashi”, “Untold” y “Guerrero, Amapola”.

Cabe hacer mención que la entrada es libre.