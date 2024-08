Relato 1. Terror en el Real del Mezquital

Que tal estimados lectores, no tardó mucho tiempo después de la publicación del domingo pasado para recibir algunos correos y mensajes directos en Instagram sobre relatos de horror que me han mandado y al paso de las semanas iré compartiendo con ustedes. Me llamó la atención esta experiencia de Pablo y su mujer, porque a pesar de estar siendo aquejados por alguna entidad maligna, este matrimonio protagonista continúa viviendo en esa casa ubicada en el fraccionamiento Real del Mezquital. Por privacidad, Pablo decidió no exponer el número de su domicilio, ante esta espeluznante historia, pero ya no les cuento más y vayamos al relato.





Hola Alberto, he seguido tus relatos de terror y me parecen interesantes, me agradan. Mi nombre es Pablo y vivo en el fraccionamiento Real del mezquital. Vivo en la calle gaviota, el número prefiero no decirlo y es que desde hace un par de meses, pero desde que llegué junto con mi esposa, hemos vivido cosas extrañas, deseamos irnos pronto, pero no hemos encontrado alguna casa en renta de mejor precio.

Desde los primeros días en que llegamos algo no anduvo bien, te cuento. Un olor a putrefacción comenzó a nacer al parecer de una puerta debajo de las escaleras para guardar tilicheros, pensé que quizá había algún ratón muerto, pero al revisar, solo sentía un vapor extraño y el olor se hacía difuso. Lo dejé pasar como una coincidencia, pero el olor siguió siendo cada vez más fuerte, especialmente por las noches. Primero limpié con cloro y detergentes, pero el problema siguió, el olor volvía a aparecer. Ningún objeto o desagüe podía ser, revisé todo. A las dos semanas de haber llegado, contraté a una empresa de limpieza, pero fue inútil. Tratamos de ya no tomarle atención y convivir con ese olor nocturno, pero todo se ha vuelto más turbio porque desde hace algunos días ahora se ha escuchado el sollozo de una mujer, pensamos que eran pleitos de los vecinos, pero al mirar por la ventana no se escuchaba nada. Un día bajé con el flash del teléfono encendido y el llanto comenzó a hacerse lejano conforme me acercaba.

Imagen ilustrativa / "Todo se ha vuelto más turbio porque desde hace algunos días ahora se ha escuchado el sollozo de una mujer..." / Foto: archivo / OEM

A mi esposa en un par de ocasiones le han abierto las gavetas de la cocina y de reojo ha visto a una mujer parada en la estufa. Hace dos fines de semana, pedimos una pizza y la dejamos un momento en la cocina para elegir una película y cuando bajamos por ella para comer, estaba en el piso y se veía machacada como si la hubieran pisado, buscamos la excusa de que la dejamos muy cerca de la orilla, pero no entendemos por qué pudo haber estado pisada. Hay veces que me apagan las luces, pero sigo creyendo que es por los apagadores viejos. A mí en realidad me da miedo, pero no hemos encontrado otro lugar para vivir, para irnos de este fraccionamiento. Ella últimamente ya no quiere entrar a la casa cuando llega antes que yo del trabajo y dice que desde afuera ha visto una silueta en la cocina. Los vecinos nos ven extraño, pero ni ellos ni nosotros hemos tocado el tema acerca de la casa. Una vez en una de las tiendas de la avenida principal, escuché algo sobre la ahorcada de la calle gaviota, no le tomé importancia, pero ahora creo que tiene algo de sentido en relación a los sucesos de la casa. Este es mi pequeño relato, Alberto y gracias por recibirlo. Espero que puedan publicarlo.

¡Wow! Pobres de Pablo y de su esposa, en verdad creo que la han pasado mal en ese nuevo lugar. Existen lugares plagados de sufrimiento cuando hay una muerte de esa naturaleza, pero sería benéfico que investiguen lo que realmente ha sucedido en esa casa y que de ser así como escuchaste en la tienda, traten de apresurarse a encontrar un nuevo alojamiento, porque en ocasiones esas entidades buscan anclarse en las personas y seguirte a donde vayas.

