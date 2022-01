Reyna Valenzuela celebra el día del compositor con grandes proyectos

“ Mi oficio es vivir en el alma ”, así describió Reyna Valenzuela, su andar por la composición. En el día de creador los de la música, la duranguense manifiesta que su inspiración nace de la vida misma, ya que escribir una canción es la oportunidad de contar una historia en pocos minutos

Reyna Valenzuela presenta sus grandes proyectos / Foto: cortesía | Reyna Valenzuela

En esta ocasión al igual que el año pasado se celebrará el día del compositor desde casa pero “ soñando con nuevos planos y al alcance de la gente canciones que van naciendo con historia que la vida pone de frente y que deben ser contadas”, explicó la creadora del tema “Mi Durango mi pasión ”.

En este 2022 Reyna traducirá sus múltiples temas al portugués y así seguirá rompiendo fronteras, con canciones que suenan al ritmo de banda, norteño y baladas.

“Consideró este oficio como un regalo divino ”, indicó la cantautora quien relató que son más de 10 años que tuvo la oportunidad de ingresar a clases de canto y literatura y al unir esas dos disciplinas se dio la oportunidad de tener un medio para desarrollar la creatividad, “que todos tenemos guardada y no nos damos el tiempo de cultivo ”.

Fue ahí cuando comenzó el camino en la composición pues los versos llegaron a la par que silbaba una idea musical y surgían tonadas, las cuales escribía y de la mano de grandes músicos como Martín y Alejandro González tomaron forma.

Muestra sus proyectos / Foto: Cortesía | Reyna Valenzuela

Poco a poco cantantes como Claudia Salinas, Lalo Sosa, Mayte Barbier interpretaron sus temas hoy en día el regional mexicano es parte esencial de la compositora por tanto grupos como Los Cuadra o las bandas La Fantástica y La Querendona interpretan sus historias.

Reyna está en contante evolución para ello en los últimos tres años trabaja con gente relacionada a la composición a nivel nacional e internacional de quienes aprenden y perfeccionan su forma de escribir, “ soy parte del movimiento -Construyendo éxitos- lo cual me ha llevado a nuevos lugares que han quedado plasmados en mis composiciones y me hacen crecer cada día ”.

¿En que te inspiras?

En la vida misma, que me da la oportunidad de conocer la tristeza con una historia y contarla a través de una canción o escribir autorretratos y por qué no decirlo me robó fragmentos de historias de mis amigos con la que me topo en el camino.

Canto y escribo al amor, desamor he escrito temas para mi abuelo, mi tierra Durango y muchos más. Actualmente mi proyecto va enfocada hacia la música del regional mexicano, el ranchero y norteño.

¿Cómo celebrar el día del compositor?

Esta pandemia nos ha cerrado puertas pero abiertas nuevas, en sentido de comunicación y podemos romper por ello hoy se trata de celebrar y seguir soñando, mi mejor celebración es cantar y contar canciones, la composición es un regalo divino, el mejor regalo para un compositor es que sus canciones sean escuchadas.

Este año Reyna Valenzuela estrenará un nuevo tema en la voz de la también duranguense Yuvia e incursionará en todas las plataformas digitales. Para conocer su trabajo es la talentosa cantautora se puede encontrar en

Youtube como Reyna Valenzuela

https://youtube.com/channel/UCV167JCySUDX3HLUDgBmc1g