Salman Rushdie ha sido presa de una persecución entre siglos

“La obra de Salman Rushdie nos demuestra que la censura de ninguna especie debe prevalecer sobre la libertad de expresión. A pesar de que hubo numerosos intentos de atentado en su contra desde entonces, y varios ataques contra sus editores y traductores, Rushdie no dejó de escribir con la misma capacidad literaria, e incluso se lamentó de no haber sido más crítico contra los excesos religiosos al escribir Los versos satánicos”, dice en entrevista con El Sol de México el escritor Martín Solares.

Rushdie fue apuñalado este martes por un hombre de 24 años llamado Hadi Matar y fue detenido, informó la Policía de Nueva York en una rueda de prensa horas después del ataque, sin tener hasta entonces “indicios del motivo" de la agresión, dijo un portavoz. Según el reporte, Rushdie recibió al menos una cuchillada en el cuello y otra en el abdomen.

“La historia de la amenaza de muerte contra Salman Rushdie, y todas las implicaciones contra el derecho universal a la libertad de expresión las ha narrado el mismo Rushdie en su novela sin ficción Joseph Anton, donde cuenta cómo sobrevivió durante los primeros 13 años a la fatwa decretada por el Ayatollah Jomeini”, apunta Solares.

La trama que enfureció a Jomeini

Con la publicación de su cuarta novela, Los versos satánicos, Rushdie, “fiel a su estilo literario, buscaba explorar los orígenes y los temas centrales de las culturas que lo han formado: la occidental y la musulmana”, abunda el escritor.

“En el capítulo segundo de este libro contó con recursos novelescos las leyendas según las cuales el demonio intentó engañar a Mahoma y dictarle una versión distinta del Corán. Rushdie revivió a Mahoma en este siglo y contó el dilema de un hombre que debe decidir si estuvo en contacto con un demonio o con un ángel antes de dar a conocer esos capítulos, dictados por un ser sobrenatural”.

Sin embargo, agrega el autor de Los minutos negros, “la leyenda es tan conocida en el mundo islámico como las historias de los Evangelios apócrifos lo son en Occidente para los seguidores del cristianismo, pero el Ayatollah Jomeini, bien conocido por su intolerancia, no vio con buenos ojos que una novela se atreviera no sólo a mencionar la leyenda, sino a elegir un título que alude a ese hecho, y decretó que premiaría con tres millones de dólares a quien asesinara a Rushdie, además de prometerle el paraíso. Este fue el inicio de una década terrible para Rushdie, pues desde entonces ha vivido bajo extremas precauciones, pero sin renunciar al ejercicio de su imaginación y su libertad”. Y es que la imaginación no tiene freno.

Presencia virtual en México

Hace tres semanas Rushdie estuvo de manera virtual en Guadalajara: ofreció una conferencia sobre su obra y su defensa de la libertad de expresión dentro del programa Guadalajara Capital del Mundo, en cuya organización colaboró Martín Solares. “Allí se refirió al problema de la violencia en México, al ascenso de la derecha a través de Trump en Estados Unidos y refrendó su defensa de la libertad de expresión”, comparte el escritor.

"La libertad tiene que ser una decisión, tenemos que escribir desde la libertad", dijo Salman Rushdie entonces.

“En 1989 Inglaterra reaccionó de inmediato y ofreció protección a Rushdie. La pregunta ahora es qué harán los Estados Unidos para asegurar el derecho a la vida y a la libertad de expresión de este autor indispensable”, concluye Solares.