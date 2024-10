Socorro Soto escribe sobre José Revueltas, el gran escritor duranguense

Socorro Soto es poeta y mujer, madre y activista, curtida en mil batallas es conocedora de la identidad del norte mexicano y de la cultura duranguense, ha superado el cáncer y ha combinado su trayectoria como escritora con la gestión cultural, llegando a ser directora del Instituto de Cultura durante los años de la pandemia.

En primicia, compartimos la entrevista con El Sol de Durango, donde nos relata sus impresiones de lectura de la obra literaria de José Revueltas, uno de los mayores autores de la literatura en el siglo XX.

¿Cuándo descubrió la literatura de Revueltas y qué influjo tuvo en su mirada a la vida?

Me acerco en primera instancia a través de la música de Silvestre, su música me dejó impactada, y entendí que estaba ante un genio, luego conozco a los demás hermanos, José Revueltas me dejó impactada, su narrativa es alucinante, el primer libro fue “El apando", un libro duro y cruel, había una película inspirada en el libro, me dejó sin aliento. El cuento es conmovedor, es sublime, y José Revueltas desde entonces siempre fue radical, racional, ideológico y activista, está el José amoroso, solidario, amante de las mujeres y que conoce la identidad femenina.

Hay una parte de mi ensayo sobre las mujeres de Revueltas, me impacta su descripción de la belleza, es el Dostoievski de México, muy parecido a Malraux, quienes descubren y desnudan la identidad humana sin miramientos.

La escritora duranguense Socorro Soto presentará su ensayo “Los espejismos de José Revueltas” / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

¿Qué se destaca en su ensayo sobre los libros del novelista duranguense?

Otra parte es su descripción de la violencia, estuvo en las islas Marías y en Lecumberri, conoce la violencia del poder y así trata la condición humana. En el norte, por la aridez, hay sed de justicia y de agua, hay un "grito atorado” en la garganta, que José Revueltas lo escupe al escribirlo, es una característica del norte y de Durango, aquí inició la Revolución y la violencia ha estado vinculada a esta geografía, tal vez se deba por el despojo y la humillación de las razones geográficas, en las novelas de Revueltas se refleja con mucha crudeza y realidad, te dejan sin aliento, una vez que lo estás leyendo es necesario respirar y retirarse del libro, es muy fuerte. Y en "Los muros de agua", en Islas Marías, hay una descripción del agua, esas profundidades marinas y ese grito que viene del lado más profundo del mar y todo su misterio, “es un dios castigado” nos dice Revueltas.

Como una mujer de retos que no le ha tenido miedo a nada / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

¿Qué actualidad pervive entre el México de Revueltas y el de hoy?

José Revueltas describe México, y está muy vigente, en todo este tiempo nada ha cambiado en México y él como escritor nos ofrece esta realidad, es lo que muestra que sea uno de los grandes escritores. Es increíble la familia Revueltas, el padre era comerciante, sobrio y riguroso, y la madre era la artista y soñadora, ellos en la serranía quieren que sus hijos se eduquen en una vena cultural y artística, mandan a Silvestre y a Fermín a estudiar a Estados Unidos. Y otra línea que los marca es el alcoholismo precoz y endemoniado, Don José los visita en Estados Unidos, para ver a sus muchachitos, y la realidad es tremenda, porque estos jovencitos estudiaron, pero “tomaban” con ese grito de angustia, soledad y búsqueda que tiene los Revueltas, de principio a fin, y José que se quedó en México, recorre las calles, las cantinas, los prostíbulos, y se le viene el mundo encima. Ya es un observador, está naciendo un gran escritor que observa todos los fantasmas que habitan la Ciudad de México: los excluidos, los olvidados, los pobres, los solitarios, que serán personajes de sus novelas.

Y por otro lado, el poder: el capataz, el político, el jefe de la burocracia, a todos estos personajes los desnuda. José Revueltas refleja la maldad, el odio, que forma parte de la condición humana.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





¿Qué lado destaca de los perfiles de José Revueltas?

Como escritor ganó el premio nacional de literatura y el Xavier Villaurrutia, aunque han dejado a un lado a uno de los más grandes escritores de México. José adoraba a Silvestre, hay un pasaje de cuando Silvestre Revueltas muere, y José deslumbra con una narración de amor sobre su hermano mayor.

En su vida, el paso por la cárcel le dejó una huella de salud muy deteriorada, la mala alimentación, por ejemplo, José se iba varios meses a la frontera o al golfo, para armar una huelga o un sindicato, fue un gran defensor de los derechos de los trabajadores, llegó a ser amigo de Neruda, de Siqueiros, de Diego Rivera y Frida, la generación que construyó el México moderno de hoy y a ellos se lo debemos.

La escritora duranguense Socorro Soto presentará su ensayo “Los espejismos de José Revueltas” / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

¿Cómo fue la vida de Revueltas al final de su vida?

Saliendo de Lecumberri sale muy mal, estamos en los 70, lo hospitalizan y muere, murió solo y pobre, Rosaura, la hermana, les ayudaba manteniendo a los hijos, ella lo apoyó muchísimo pagando multas y deudas, todos fueron hermanos de extraordinario talento, “fuera de serie”.

El ensayo "Los espejismos de José Revueltas" lo acabé durante los años de la pandemia, quise leer en el encierro de aquellos días toda la obra literaria de José Revueltas, porque es el gran escritor duranguense, y con la pandemia me puse a escribir y a revisar notas, durante el encierro, y ya está impreso.