El miedo a madurar toma color en los lienzos de Soledad Cáceres Santa Cruz, artista visual que llega este jueves al Museo Palacio de los Gurza, con una propuesta que impactará, bajo el nombre de “Paroniria”.

En su primera exposición individual Soledad a través de 15 piezas dejará claro su gusto por la experimentación con la mancha y la pincelada.

“Paroniria, habla del ser adulto y el miedo a madurar, de cómo el infante idealiza ser adulto, es por ello que dentro de la exposición están los elementos de niños y payasos, estos últimos representan el adulto y el circo que puede ser llegar a ser adulto”, explicó la artista.

Soledad Cáceres te invita a conocer “Paroniria”./ Foto: Cortesía | Soledad Cáceres

Dentro de la muestra la obra “Autorretrato ausente”, es la pieza que más trabajo costó a Soledad, pues por dos años la ha cambiado e incluso borrado por completo, ante ello sigue en proceso de cambio, “aún no me convence, pero la expondré, es un cuadro personal, muy íntimo, basado en una foto de mi infancia, en una navidad con mis papás”.

Dentro de las piezas de la exposición se encuentran cuatro retratos de payasos, los cuales la artista visual creo en la actividad “Pintando en voz alta”, la cual se desarrolló el año pasado en el museo que hoy alojará su primera muestra pictórica.

“Cada día que me tocó ir a Pintando en voz alta me propuse hacer un retrato y fue difícil, pues se tenía que convivir con personas que visitaban el museo y a la vez trabajar en la obra”, narró la entrevistada.

Cáceres Santa Cruz se describe como una artista emergente en busca de un estilo definido, sin embargo el impresionismo y pos-impresionismo son los estilos que más le agradan.

¿Tuviste miedo a ser adulto y madurar?

No tuve miedo a madurar, ya que siempre quise crecer rápido, con cinco hermanos mayores siempre me entusiasmo crecer, ahora que soy adulto digo “oh no”, no es es cómo yo pensaba, respondió entre risas Soledad.

“Paroniria” será inaugurada este jueves 12 de enero en el Museo Gurza en punto de las 20:00 y estará en exhibición por una breve temporada.