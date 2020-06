Con ANTI-Festival, teatros independientes buscan nuevos espacios

Con la intención de crear una comunidad integrada por espacios culturales independientes dedicados a las artes escénicas es como se constituyó ANTI, Asociación Nacional de Teatros Independientes, un proyecto artístico conformado hasta ahora por 37 recintos ubicados en 18 estados de la República.

El equipo conformado en la Ciudad de México por los Teatro La Capilla, El Milagro, Un Teatro, el Centro Cultural La Titería, Foro Contigo América y Valu-Arte dará su banderazo de salida hoy con el Anti-Festival, donde desde hoy y hasta el 30 de junio realizarán funciones, talleres, conversatorios y mesas redondas vía remota.

“El público podrá acceder a contenidos para niños, adolescentes y adultos hechos por estos espacios. Esta forma de trabajar en red es la que nos va convirtiendo y haciendo sentir más como gremio, el cual es golpeado en el sentido de que no tenemos beneficios sociales, no tenemos ni seguro social ni de vida, no tenemos casi nada porque no alcanza, más en esta situación que atravesamos”, dice Lourdes Pérez Gay, fundadora del Centro Cultural La Titería y una de las miembros de esta asociación.

Antes de crear Anti, estos espacios culturales formaban parte de Recio, la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la CDMX, “pero nuestros objetivos habían dejado de ser los mismos para todos. La característica que tenemos es que además de tener un espacio, tenemos una compañía estable. Hay un proyecto social a partir de estos espacios, por eso decidimos crear esta asociación. Abrimos la convocatoria y nos sorprendimos de la gran cantidad de espacios independientes qué hay en todo el país”, afirma la actriz y titiritera.

Entre los objetivos que Anti quiere lograr, es influir en las políticas públicas. Entre ellas, buscan que el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional (Efiartes) se aplique a “espacios independientes y no sólo para productores de obras. Al apoyar este espacio, permite que se multiplique en publico, economía y fuentes de trabajo porque abrimos puertas a muchísimas otras compañías que no tienen donde presentarse y que al hacerlo con nosotros dejan un pequeño porcentaje al espacio para permitir que se sostenga”.

La necesidad de unirse viene también con la situación que atraviesan los recintos teatrales frente a la contingencia por el Covid-19, pues desde hace tres meses no ofrecen funciones y se han detenido los ingresos económicos. Ahora enfrentan el reto de convencer al público para que vuelva a estos espacios una vez se abran, pero con modificaciones que también requerirán otras inversiones.

“Entre los requisitos que habrá para reabrir esta tener un espacio acorado de Metro y medio entre espectadores. Cambiar puertas para sean corredizas. Los espejos de los baños hay que lavarlos cada hora, tener cubrebocas por si alguien llega sin uno, los boletos deben ser digitales y no de papel. En fin, es todo una inversión, por lo que tenemos que hacer una vaquita para comprar todo esto entre todos”, explica Lourdes Pérez Gay.

El festival tendrá la participación especial de Conchi León y Claudia Lavista y César Enríquez. Algunos eventos serán gratuitos y otros con diferentes costos. Los boletos pueden adquirirse en la página boletopolis.com, donde les enviaran la liga de acceso.