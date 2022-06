Tapando el ojo al macho fomenta la diversidad en el teatro

El actor Alan Blasco busca fomentar una cultura incluyente a través de su trabajo en las artes escénicas, y su deseo más grande es ver normalizado el discurso de diversidad, sin que exista una etiqueta para las obras que aborden dicha temática.

Con ese objetivo, regresa a la cartelera de teatro presencial con la puesta Tapando el ojo al macho, el cual presenta al lado de César Medina, sigue la historia de dos cadetes de milicia a punto de graduarse, que se ven envueltos en un aprieto luego de que el sexo servidor que llaman amanece muerto en su habitación de hotel.

El también dramaturgo explicó a El Sol de México que este texto “quita el arquetipo que nos han impuesto las televisoras de la fayuquera o la peluquera mal hablada y promiscua, sino llevar a la escena discursos complejos y sustanciosos.

“Más allá de ‘salir del clóset’, que no me agrada para nada esa frase, me gusta hablar de la sensibilidad real de quienes pertenecemos a la comunidad LGBT+”, agregó.

Alan opinó que se ha ganado mucho terreno en materia de libertad de expresión, pues todavía en la década de los dosmiles era complicado montar un espectáculo como éste, sin recibir críticas.

Sin embargo, reconoció que estos esfuerzos no han bastado para frenar la discriminación. Por ello, considera que el mes del orgullo debe servir como un recordatorio de su lucha.

“Lo importante no es la celebración, son días para resignificar, dar voz, demandar, y marchar es visibilizar cada año los pasos que hemos dado, y los que no, como comunidad”.

Ahora que, luego de dos años con funciones virtuales, Alan celebra volver a sentir la energía de su público, y aunque descartó la posibilidad de regresar al streaming en un futuro cercano, asegura que esa dinámica enriqueció la obra.

“Conjuntamos varios lenguajes que son el cinematográfico, el televisivo y el teatro, los tres combinaron para el resultado. Y era muy difícil, sobre todo esta obra en específico, porque el timing nos lo da el público con su risa y su energía, jugamos mucho con recursos de la improvisación, el teatro cabaret, romper la cuarta pared, es interactiva la función, eso no estaba, así que fue muy rudo”.

Tapando el ojo al macho se presentará en corta temporada, los viernes 17 y 24 de junio, y el 1 de julio, a las 21:00 horas en el Foro Bellescene.