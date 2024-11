Trabajos arqueológicos del Tren Maya se extenderán hasta mayo de 2025: Diego Prieto

Los trabajos de rescate arqueológico que acompañan la construcción del Tren Maya serán concluidos en su totalidad hasta el mes de mayo de 2025. Así lo dio a conocer Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), durante la visita al Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que reabrió al público su recorrido total, que podrá apreciar los adoratorios a Tláloc y Huitzilopochtli.

“Tenemos un plazo a diciembre para tener conclusión de gran parte de las cosas, pero se van a ampliar en algunas zonas, por lo que tenemos otra fecha conclusiva para mayo del año que entra. Ya lo hemos platicado con la presidenta y seguimos en eso”, dijo el antropólogo sobre los trabajos realizados por especialistas del INAH, a través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), que se espera atienda al menos seis zonas arqueológicas, dependiendo el presupuesto que se le otorgue al instituto bajo su cargo para 2025.

Entre las zonas que quedarán pendientes se encuentran: Balamkú, descubierto en 1990, tras una denuncia de saqueo arqueológico de grandes dimensiones que dejó expuesto un friso de gran valor; Becan, registrado en 1934, y que se caracteriza por su arquitectura vertical en comparación con otras zonas de la región; “El Hormiguero”, registrado en 1933 y que cuenta con alrededor de un centenar de estructuras prehispánicas y Mayapán, considerada como la última gran capital de la cultura maya en el Posclásico.

Cultura Roban dos obras de Andy Warhol en Ámsterdam: ladrones usaron explosivos para hacerlo

Aún quedan seis de 10 museos que se tienen programados, así como el análisis de los objetos recuperados en todas las excavaciones con las está alimentando una “Bóveda Digital”, para que los arqueólogos y especialistas puedan acceder a una gran cantidad de información que se piensa puede dar pie investigaciones en al área maya para los próximos 30 años.

Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Foto: Omar Flores / El Sol de México

Seguirán compras de terrenos

Prieto también señaló que el INAH tiene contemplado que se sigan comprando y/o buscar acuerdos con dueños de terrenos con valor arqueológico. Como ejemplo de los pendientes mencionó las zonas de Mayapán, Uxmal y algunas partes de Chichén Itzá.

“El problema consiste en que hasta hace unas décadas vivíamos muy bien con núcleos agrarios. Pero a medida que van adquiriendo conciencia del valor de su patrimonio y territorio, plantean la necesidad de ocupar la zona.

Hallazgo de una canoa maya prehispánica en buen estado de 1.60 m de largo, 80 cm de ancho y 40 cm de alto. Foto: INAH / Cuartoscuro.com

“Está bien que lo hagan, pero debe haber algo a cambio. Entonces, se han hecho procedimientos para platicar si lo resolvemos mediante una expropiación convenida o si lo resolvemos con otra clase de convenios”, explicó el funcionario, que mencionó que recientemente se logró un convenio con los habitantes de las comunidades del Ejido de Chablekal, que corresponde a la zona Dzibilchaltún.

Collar encontrado en los trabajos arqueológicos del Tren Maya. Foto: INAH / Cuartoscuro.com

Planean repetir programa con nuevo tren

Asimismo, Diego Prieto adelantó que la Secretaría de Cultura prepara un plan para repetir el programa de acompañamiento arqueológico durante la construcción de vías férreas para trenes de pasajeros programados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos una tarea muy grande, ahora preparándonos para que la ampliación de las rutas del tren de pasajeros en el centro y norte de México también esté acompañada de la posibilidad de recuperar estaciones históricas del ferrocarril, muy de la mano con la Dirección General del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Diego Prieto fue uno de los funcionarios que fueron ratificados para este sexenio; “yo me voy a quedar siempre que me necesiten. Y si me necesitan en otra cosa lo valoraré, evidentemente, en algo que sepa hacer y que tenga capacidad de servir al país”, dijo el funcionario, que aseguró respetar las posturas críticas a su gestión, diciendo que están en todo su derecho.