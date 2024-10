El reconocido actor de doblaje Yamil Atala, una de las figuras más influyentes en la industria del doblaje latinoamericano, llegó a Durango como parte del Festival Revueltas. Durante su visita, impartió un taller de doblaje avanzado en el CECOART y participará como invitado especial en la convención de anime "Antares". Con más de 40 años de carrera, ha dado vida a personajes icónicos como Aioria de Leo en Los Caballeros del Zodiaco, Kero en Sakura Card Captors, Dexter en El laboratorio de Dexter y el divertido Pollito en Vaca y Pollito, consolidando su legado como uno de los actores más queridos por varias generaciones.

Con una calidez que se siente desde el primer momento, Yamil Atala compartió con El Sol de Durango detalles sobre sus inicios en el mundo del doblaje. Desde su juventud, su entusiasmo por cada proyecto ha sido evidente, y ese mismo fervor sigue vivo hasta hoy. “Desde que empecé, cada personaje ha sido una emoción. Ya sea uno pequeño o uno protagónico, siempre siento el nervio de querer hacerlo mejor”, mencionó durante la entrevista. Para él, la pasión por su trabajo no ha disminuido con los años, sino que se ha transformado en un compromiso constante por perfeccionar cada interpretación y mantener la calidad que el público espera.

Yamil Atala: El actor que lleva la magia del doblaje a Durango y sigue inspirando generaciones / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Uno de los aspectos más fascinantes de la carrera de Yamil Atala es el impacto que sus personajes han tenido en la vida de millones de personas. Su voz ha acompañado la infancia de muchas generaciones, algo que él reconoce con humildad y agradecimiento. “Cada vez que estoy en un evento, siempre me dicen: ‘Usted fue mi infancia’. Y claro, me emociona, porque en el fondo, ¡yo me siento como un niño!”, expresó con humor, utilizando la dulce voz de Pigglet, uno de sus personajes más entrañables. Este vínculo con sus fans es para Atala una de las mayores satisfacciones de su carrera, pues su trabajo no solo ha sido entretenimiento, sino una fuente de inspiración y alegría para muchos.

Yamil Atala: El actor que lleva la magia del doblaje a Durango y sigue inspirando generaciones / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Esta no es la primera vez que Yamil Atala visita Durango, pero en cada ocasión, su aprecio por la gente local se hace más fuerte. “La gente aquí es increíblemente amable y confiable. No solo es su calidez, sino esa transparencia que es verdaderamente adorable”, destacó con cariño.

En cuanto a su taller de doblaje, Atala quedó sorprendido por el talento de los participantes. “Hay chicos que nunca habían tomado un taller de doblaje y me sorprendieron. En Durango, la tranquilidad y el enfoque de los duranguenses los hace avanzar de manera increíble”, señaló, resaltando el potencial de los jóvenes para destacar en esta industria.

Durante la entrevista, Yamil Atala habló con emoción sobre los personajes que han dejado una huella en él a lo largo de su carrera. Desde el tierno y amigable Pigglet hasta el imponente Aioria de Leo, cada uno ha resonado con él de diferentes maneras. “Aioria, aunque no tuvo tanto texto, resonó mucho en la gente, sobre todo en Sudamérica. Es maravilloso ver el cariño que le tienen”, comentó. También recordó con cariño a Dexter, el genio infantil de El laboratorio de Dexter, y bromeó diciendo que él, al igual que su personaje, de niño desarmaba juguetes aunque ya no podía volver a armarlos. Pollito, de Vaca y Pollito, le permitió explorar su lado más irreverente, mientras que personajes como Li Shang de Mulán le exigían una disciplina y seriedad que también disfruta en su trabajo. “cada personaje es único, lo importante es hacerlo y disfrutarlo mientras lo haces”.

Yamil Atala: El actor que lleva la magia del doblaje a Durango y sigue inspirando generaciones / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Con más de cuatro décadas en el mundo del doblaje, Yamil Atala ha sido testigo de los profundos cambios que ha vivido la industria, algunos de los cuales le generan cierta preocupación. “El doblaje en México ha bajado de calidad por hacer las cosas rápido y barato. A eso súmale la inteligencia artificial, que ya se está utilizando en algunos proyectos”, comentó, señalando el uso de voces sintéticas en documentales y otras producciones. Aunque reconoce que es un negocio en constante evolución, ve con incertidumbre el futuro de la industria. “¿Qué va a pasar? En dos años te lo digo”, añadió con una sonrisa.

Yamil Atala: El actor que lleva la magia del doblaje a Durango y sigue inspirando generaciones / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

A pesar de su vasta experiencia, Yamil Atala sigue encontrando nuevas formas de aprender. “Gracias a Alfonso Obregón, que me insistió para que diera clases, he descubierto que enseñando también aprendo. En el hecho de enseñarle a los demás aprendo yo más que ellos”, confesó. Esta humildad y deseo constante de mejorar son características que lo han mantenido vigente en la industria, no solo como un gran actor de doblaje, sino también como un maestro que inspira a las nuevas generaciones.





Yamil Atala no solo deja una huella imborrable en el mundo del doblaje, sino también en los corazones de aquellos que crecieron escuchando su voz. Su paso por Durango reafirma su cercanía con sus fans y su compromiso con el arte del doblaje, una carrera que, según él mismo, sigue disfrutando con la misma emoción del primer día.