Abanderan a la delegación mexicana que va a los Juegos Paralímpicos París 2024

Sin miedo al compromiso, la delegación mexicana que competirá en los Juegos Paralímpicos París 2024 se presentó este jueves en Palacio Nacional para cumplir con la ceremonia de abanderamiento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien les hizo entrega del lábaro patrio con la encomienda de que consigan una extraordinaria participación en la capital francesa.

En el evento se dio cita un nutrido grupo de deportistas que representará a la delegación tricolor en la justa multidisciplinaria, la cual se desarrollará en la Ciudad Luz del 28 de agosto al 8 de septiembre próximo.

La delegación paralímpica mexicana que asiste a París 2024 está compuesta por 67 atletas: 37 mujeres y 30 hombres, quienes competirán en 11 deportes distintos.

López Obrador estuvo acompañado, entre otros, de Claudia Romero, de parataekwondo, quien habló en representación de la delegación nacional; de la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, así como por Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano; y Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade.

En lo que fue su último evento de esta índole como Presidente, López Obrador envió un mensaje de aliento para los atletas paralímpicos, quienes una vez más tratarán de poner el nombre de México por todo lo alto: "La participación de ustedes tiene mucho que ver con la disciplina, constancia, el deseo de representar con dignidad a nuestro querido México".

Es admirable lo que hacen desde los entrenamientos para conseguir medallas en estas Olimpiadas, como también es admirable lo que hacen sus familiares, que les apoya, que les fortalece, los animan y siempre están junto a ustedes

“Confiamos mucho en ustedes, mucho, mucho. Sabemos que siempre dan todo por el deporte, por la superación en lo personal, en lo familiar y por México, y les deseamos de manera sincera que les vaya muy bien, que den todo y que no quede por ustedes”, añadió el primer mandatario.

¡¡Mucho éxito!! 🤩 Así fue la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana paralímpica que asistirá a París 2024 🇲🇽😎👏

Por su lado, la deportista paralímpica Claudia Romero subrayó que tanto ella como sus compañeros se encuentran listos para este nuevo reto, el más importante de un ciclo olímpico.

“Somos integrantes de la delegación mexicana que asistirá a Paralímpicos, el evento mundial más importante del ciclo deportivo después de horas de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo superando desafíos, enfrentando derrotas”, mencionó.

Iremos a París para demostrar de lo que estamos hechos

Deportista paralímpica Claudia Romero

La parataekwondoína no dudó en resaltar: "Es un honor y privilegio para nosotros representar a México y portaremos con orgullo los colores de la nación. Tengan certeza que tenemos el compromiso moral de competir con valor, empatía, actuando con integridad y respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. Estamos listos para representar al país. Ver ondear la bandera y escuchar el Himno Nacional es muy importante para nosotros”.

La delegación paralímpica mexicana está integrada por 67 atletas, 37 mujeres y 30 hombres, quienes competirán en 11 deportes distintos. Foto: Ramón Romero / ESTO

En su oportunidad, Ana Guevara, titular de Conade, enfatizó la importancia del aspecto mental para lucir en una competición de alta relevancia, al mismo tiempo que recalcó el jamás darse por vencido en cada una de las pruebas.

“Nuestra piel, nuestro cuerpo da de sí, el pelo se tiñe de blanco, el camino se vuelve más pesado, nos empiezan a rechinar las bisagras y las huellas de la batalla se ven, pero vienen otros retos, los días se convierten en años, pero lo esencial no cambia y volvemos a tocar lo mental, ir con ese espíritu que hace la diferencia de ser y no ser, detrás de cada logro nace otro nuevo desafío que nos hace más impulsivos y asumir el reto.

Ana Gabriela Guevara mencionó que viajará a París para apoyar a los deportistas mexicanos durante los Juegos Paralímpicos, aseguró que no llevará a familiares a Francia 🗣️🇲🇽👀

"Mientras estemos vivos, siéntanse vivos. Sigan cuando todos esperan que claudiquen, no dejen que el óxido de hierro nos paralice, hagan que en vez de que nos lastime, nos respeten, hagamos que nos respeten. Cuando ya no puedan correr caminen y cuando no puedan caminar usen bastón, pero nunca nos detengamos. Estoy segura que van hacer un papel decoroso en París”, expresó Ana Guevara.

Cada atleta paralímpico mexicano que gane una medalla en París 2024 recibirá por parte de Conade: tres millones de pesos por el oro, dos mdp por la plata y un mdp por el bronce.