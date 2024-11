Una de las maneras para que se realicen buena actividad física es la natación y las personas adultos mayores tienen una gran oportunidad con los acuaerobics que se llevan a cabo en la Alberca 460 y son de manera gratuita para ellos, solo tienen que pagar su mensualidad.

Este tipo de actividad ayuda a mejorar el equilibrio y resistencia corporal, controla la presión arterial, mejora huesos y articulaciones, previene depresión mejora la atención y la memoria, las clases son de lunes a viernes de 09:00 a 10:00 horas.

Acuaerobics para adultos mayores en la 460 / Foto: Cortesía | Desarrollo Humano y Valores

En el caso de las de la tercera edad, la natación se ha convertido en una gran alternativa para mantenerse activas, con buena salud mental y física, y es por ello que el acuaerobics es además una buena opción para convivir.

La entrenadora es Rosa María Ravelo, muy reconocida entre la comunidad nadadora y que le dicen de cariño Inesita, empezó a acudir a esta alberca por salud, sin imaginar que su experiencia ayudaría a más personas a superar problemas de salud física y mental desde hace 22 años.





Una de las usuarias, Elena Rosales, quien cuenta con 61 años de edad, ha encontrado en el acuaerobics una mejor salud y convivencia, ante lo que comentó: Desde hace dos años que acudo, al principio me daba miedo el agua, pero con la confianza que nos da nuestra instructora es una muy buena experiencia; he mejorado mi estado de ánimo, me duelen menos las articulaciones y tengo más amigos, hasta he bajado de peso.

Es por ello que los ejercicios en agua mejoran el equilibrio y resistencia corporal, controla la presión arterial, mejora huesos y articulaciones, previene depresión mejora la atención y la memoria, y que mejor que practicarlo de manera gratuita.