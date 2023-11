Con 28 dianas a lo largo de la campaña regular, Adrian Ayala Simental, "El Camacan", es tricampeón de goleo en el fútbol edil.

La finalización del torneo regular en la categoría premier de la Liga Municipal de Fútbol de Durango, llegó, y por tercera ocasión consecutiva es Adrian Ayala Simental, campeón de goleo.

Adrian Ayala, es el ariete que en el 2006, a la edad de 11, dejo su familia y la ciudad de Durango para forjar una carrera profesional de 15 años, es el mismo depredador del área que hoy, ya como todo un Psicólogo Deportivo, se consolida como uno de los máximos rompe redes del fútbol amateur en Durango.

Adrián Ayala es tricampeón de goleo / Foto: Cortesía | Adrián Ayala

Pachuca, Alebirjes de Oaxaca, Tampico Madero, Chapulineros de Oaxaca y Cruz azul Hidalgo, fueron sus equipos en el fútbol profesional. Para el 2021 regresó a su ciudad para adentrarse en el fútbol profesional con el equipo del Taller Industrial Mega, con quién conquistó dos títulos de goleo, el primero de ellos con una producción de 52 dianas y el segundo con 48.

Al "Camacan" como se le conoce en su tierra por ser sobrino del jugador duranguense que defendiera los colores del Santos Laguna, Águilas del América, Toros Neza y Toluca, Martín Simental, fiel a su estilo y humildad charló en entrevista para El Sol de Durango.

Cada uno de tus campeonatos de goleo seguramente que han tenido un valor distinto ¿Cuáles son?

"Lo recuerdo perfectamente, fue con un sabor muy lindo, puesto que yo tenía poco tiempo de volver a mi estado natal, después de la aventura en el fútbol profesional, ya con el conjunto del Mega, equipo al que quiero mucho y estoy muy, pero muy agradecido con la familia Mercado que tienen todo mi cariño, sobre todo agradecer públicamente a Hugo Mercado, quien fue con quien más socialice en este camino".

"Ahí logramos títulos como equipo e individuales, ganando así el primer campeonato de goleo, el segundo fue con el mismo equipo Mega, donde para mí como persona fue una revancha de vida, pues pasé momentos no tan gratos a nivel personal, se vino la perdida de un amigo Gabriel Mata, y ese segundo título de goleo fue dedicado para Mata, con un sabor muy lindo, pues también ganamos el bicampeón en el torneo de la Liga Municipal de Futbol de Durango".

"Este campeonato de goleo actual, tuvo un toque distinto, puesto que tuve que tomar decisiones de manera personal, pensando en mi primero que nada y se dio un cambio de equipo al Trébol F.C., donde desde el primer día los gestores del equipo me hicieron sentir en familia y desde entonces mi objetivo fue pelar el campeonato de goleo, que gracias a Dios se dio, pero ahora sigue lo más importante buscar el campeonato de la liga con el gran equipo que tenemos".

¿Fue difícil despedirte del Taller Industrial Mega?

"Claro que fue muy difícil, para mí de manera personal, pues el Mega para mí significó mi regreso a Durango, donde repito, la familia Mercado siempre en todo momento me apoyaron y estoy muy agradecido, tiene mi cariño y amor por siempre.

Sé que la vida me puso en situaciones donde tuve que tomar decisiones pensando en mí, en mi futuro, no solo en el fútbol, si no de manera personal como psicólogo, buscando crecer en mis estudios, pero en el camino me encontré un excelente equipo en el Trébol F.C., donde los gestores del mismo son unas personas extraordinarias y desde el primer minuto me trataron como en casa, eso nos tiene listos y preparados para jugar por el campeonato de la liga municipal".

En caso de encontrarte con tu ex equipo del Mega en finales ¿No va ser nada sencillo la confrontación?

"Por supuesto que no será nada fácil, siempre lo dije y lo mantengo, Mega es el mejor equipo amateur en Durango, por su historia y todos los títulos que tienen en su palmarés, pero será un partido muy bueno y lindo, de darse, puesto que también nosotros aunque es un equipo nuevo, estamos listos y preparados para luchar por el campeonato".

Para cerrar con esta charla, Adrián, agradeció a Dios y a todo esa gente que lo ama, que lo estiman y que siempre estuvieron a su lado para la consolidación de estos logros.

Se viene lo bueno con la liguilla de la Liga Municipal de Fútbol de Durango.