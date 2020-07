Adrián Rivera: un sueño alcanzado gracias a su perseverancia

Uno de los preparadores físicos duranguenses, que logró alcanzar la excelencia deportiva al colocarse en el máximo circuito del futbol profesional Mx, pasando por eventos y torneos estatales, regionales, nacionales e internacionales, formado académicamente en la Escuela de Educación Física y Deporte de la UJED, pasando desde el Selectivo UJED como jugador a preparador físico profesional, pasando por Alacranes de Durango, Club Atlas, Club Gallos de Querétaro Sub-20, ambos con eventos internacionales, alcanzando ya a la fecha 17 años como Preprador Físico, de los cuales 12 han sido en el ámbito profesional.

Lo anterior lo vierte en una plática para El Sol y Diario de Durango, el preparador físico profesional duranguense, Adrián Alonso Rivera Rosales, quien afirma, “He vivido muy bonitas experiencias, trabajando al lado de entrenadores y personas, todas ellas excelentes personas sobre todo, de los cuales he aprendido y logrado pasajes deportivos, que solo en el deporte se logran aquilatar”, nos dice este gran preparador físico duranguense.

Foto: Cortesía | Adrián Rivera

Egresado de la Escuela de Educación Física de la UJED, como Licenciado en Educación Física y Preparador Físico Profesional, Adrián Alonso Rivera Rosales, nos demuestra que cuando persigues un sueño lo puedes lograr, nació en la ciudad de Durango hace 36 años, se inició en esto del fútbol a los 11 años con el Ing. Carlos Cruz Paz, en el equipo Nacional, su sueño de jugar profesionalmente lo busco en las Fuerzas Básicas de los Alacranes de Durango, donde fue entrenado por Francisco Calderón cuando tenía 17 años, en ese tiempo llego en momento muy importante en su vida, tomar la decisión de buscar el Fútbol Profesional o estudiar la Licenciatura en Educación Física.

Foto: Cortesía | Adrián Rivera

Pero su mentalidad de trascender y prepararse, lo decidieron ingresar a la escuela de Educación Física y Deporte UJED, ahora Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte UJED, “Donde soy tomado en cuenta para formar parte del equipo representativo de fútbol soccer de la Institución: Los Diablos Rojos de la UJED, participando en la Liga Mayor Universitaria, organizada por la Federación Mexicana de Fútbol, al ver que la mayoría de las Instituciones educativas a la que nos enfrentábamos traían Preparador Físico, eso me llamo la atención, eso me motivo y empecé a buscar mi sueño.

Estando en la Escuela de Educación Física UJED, empecé a practicar la Preparación Física en los equipos: Selección Femenil del CBTIS # 89. laborando en la Escuela de fútbol Pachuca, con Hugo Ávila. Al termino de mis estudios, conocí al Preparador Físico, Raúl Maldonado, en aquel tiempo Preparador Físico del “Picas” Becerril, quien era el Director Técnico de los Alacranes de Durango de 1ª. A.

Foto: Cortesía | Adrián Rivera

En el año 2007, dejo Durango con destino a Guadalajara Jalisco, buscando una oportunidad en algún equipo profesional de aquella entidad, después de tocar puertas se abre la posibilidad de integrarme a las categorías menores del Atlas, en CECAF.

En el club Atlas de Guadalajara, empecé a escalar peldaños hasta, llegar a la categoría sub-17 teniendo los siguientes logros: Bi-Campeonato Sub-17 Liga Mx Apertura 2010, Tri-Campeonato Sub-17 Liga mx. Clausura 2011, Campeonato 2da. División Nuevos Talentos Clausura 2012, Ascenso a 2da. División Liga Premier 2011-2012, Ascenso a 2da. División Liga Premier 2012-2013.

De igual forma se sumaron en este equipo Torneos Internacionales como; Torneo Batele del Toro Red Bull en San Antonio Texas 2010, asi como Rktvcbvo Toernooi Tirl Holanda 2010 y el Torneo Obi-Hilden Alemania 2010.

Foto: Cortesía | Adrián Rivera

Importante mencionar de mi participación en un torneo en Amsterdam, Holanda, logrando el quinto lugar, además de la participación durante 8 años en el club Atlas, en Campeonatos de Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena Divisiones.

Quiero destecar que de todos y cada uno de los logros antes mencionados, es uno que me dejó marcado en mi trayectoria profesional, siendo la gran final de Ascenso que jugamos aquí en Durango, en el Estadio Franciscio Zarco, contra los Alacranes de Durango, saliendo victoriosos, para mi era un sueño de niño el poder algún día jugar en este Estadio, debido a que siempre al salir de mi casa lo veía y me imaginaba jugando dentro, se me dio pero de adversario y como Preparador Físico de un equipo profesional de Fútbol, sintiendome muy orgulloso de haberlo logrado y satisfecho a la vez.

Foto: Cortesía | Adrián Rivera

En el 2015 recibo una invitacion del Club de Primera División Profesional de la Liga MX., Gallos Blancos del Queretaro FC., Dejando el Club Atlas de Guadalajara, al cuál le guardo un profundo agredecimiento porque fue el que me dio la oportunidad en el Fútbol profesional, llegando a los Gallos Blancos del Queretaro FC., pero, me encuentro con que el equipo se encontraba en una reestucturacion, en la cuál fui tomado en cuenta por el profesor Guillermo Arellano, Coordinador de Área Física de Fuerzas Básicas.

Llegando así a la Categoría Sub-20 la cuál era dirigida en ese momento por el ex jugador de los Pumas de la UNAM., D.T. Jaime Lozano, quien tenía como auxiliares a otro ex Puma, Gerardo “Jerry” Galindo e Isidro Valencia, en este torneo se logró un repunte significativo en el primer torneo de la institucion en esta categoría, llegando al liderato general, desafortunadamente en la liguilla fuimos eliminados por el equipo Santos, esta derrota nos sirvió para fincar las bases del torneo Clausuran 2016, logrando el Campeonato.

Foto: Cortesía | Adrián Rivera

También en este Club -afirma- tuvimos la oportunidad de participar en el Torneo Internacional: Copa Dallas 2016, en la Ciudad de Dallas, Texas, de igual forma en la categoría Sub-20 dure del 2015 hasta el 2017, siendo en este ultimo año considerado por el Profesor, Javier Mier, Director Deportivo del Club Gallos Blancos del Queretaro FC, para colaborar con el equipo de la Primera División en el Área de Fuerza, lugar donde tuve una etapa de mucho aprendizaje en muchos ámbitos.

Llevo a la fecha 17 años como Preprador Físico, de los cuales 12 han sido en el ámbito profesional, he vivido muy bonitas experiencias, trabajando al lado de entrenadores y excelentes personas sobre todo, viviendo cosas impresionantes.

“No ha sido facil pero creo que cada momento vivido vale la pena expresarlo y compartirlo sobre todo, a través de un deporte que es pasión y querencia como es y seguirá siendo el futbol soccer en general”, finaliza, el preparador físico profesional duranguense, Adrián Alonso Rivera Rosales.