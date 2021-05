Águilas "B" se prepara para la liguilla de la Liga Nacional Juvenil

Los equipos de la escuela de futbol soccer Águilas “B” que encabeza Luis Felipe “La Gallina” Meza Barrales, entrarán de lleno a su preparación final para ser parte de las eliminatorias finales de la Liga Nacional Juvenil, mismas que se celebrarán en el estado de San Luis Potosí y en donde los plumiferos participarán con sus categorías sub 13 y sub 15.

La ronda de finales de esta organización se celebrará del 28 al 30 de mayo, en un torneo que finalmente y luego de un año en pausa, llegará a su liguilla en donde los duranguenses de las Águilas "B", buscarán trascender, ser protagonistas y buscarán poner en lo alto el nombre del futbol duranguense, ante la crema y nata del futbol juvenil de la República Mexicana.

Dentro de la categoría sub 13, el equipo de las Águilas B se encuentra ubicado en el Grupo C, compartiendo sector con los "Mineros" de Zacatecas, "Cardenales" F.C., y la escuadra también duranguense de la Academia de Futbol "Tigres Durango".

En la categoría sub 15, el representativo de Águilas B está alojado en el grupo A, acompañado de dos grandes escuadras, los representativos de Agricultores de Rio Grande y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) A.

El sistema de competencia indica que, en la categoría sub 13: Serie de 3 jornadas, calificando el primer lugar de cada grupo.

Al término de la primera fase se enfrentan el líder del grupo A vs líder del grupo B y líder del grupo C vs líder del grupo D.

En la SUB 15: Serie de 3 jornadas, Al término de la primera fase se enfrentan el líder del grupo A vs líder del grupo B y líder del grupo C vs líder del grupo D.