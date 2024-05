Ajedrecistas duranguenses tuvieron su primera ronda en los Juegos Nacionales Conade 2024 en Ciudad del Carmen, Campeche, en donde los resultados fueron satisfactorios.

Dentro de la categoría sub 12, en la primera ronda, Carlos Leonardo Pérez Álvarez, se lleva el primer punto de la justa nacional ante Inti Darío Flores Ojeda de la Ciudad de México,

Quien también tuvo actividad en la misma categoría fue Adrián García Rosales, pero los movimientos en el tablero no fueron los adecuados y perdió ante el representante de Sinaloa, Yaén Sáenz Cabrera.

Ajedrecistas suman sus primeros puntos en Juegos Nacionales / Foto: Cortesía | IED

En lo que corresponde a la categoría sub 16, Ángel Gabriel Briceño Campos, tuvo una buena partida y empató con Joshua Emiliano Garduño Huerta, dentro de la rama femenil, la ajedrecista duranguense Isis González Castro de Durango sufrió una derrota ante Lily Jeanette Duarte Cramer de Guanajuato.

También se cuenta con participación en la sub 20, donde Paola Guadalupe Cabrera González de Durango consiguió su primer punto al enfrentarse a Rayda Elisa Leal Ruiz, deportista oriunda de Sinaloa.

Es así como los representantes del deporte ciencia de Durango, Paola Guadalupe Cabrera González, Isis González Castro, Adrián García Rosales, Carlos Leonardo Pérez Álvarez y Ángel Gabriel Briceño Campos, pertenecientes a las categorías Sub 12, Sub 16 y Sub 20, dieron inicio a su participación en la modalidad clásico.

El formato en mención es un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento, se disputarán seis rondas bajo el sistema suizo.