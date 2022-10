Alacranes de Durango eliminado en la Liga Expansión MX

Los Alacranes de Durango fueron eliminados de los cuartos de final de la Liga de Expansión MX., pues este sábado pagaron la visita a los Toros de Celaya y en el juego de vuelta se vieron derrotados por la mínima diferencia.

Se ha ido una temporada buena para los Alacranes de Durango, pues regresar a la división de ascenso y alcanzar los cuartos de final, habla bien de la escuadra que dirige Jair Real Cobián.

ALACRANES 🦂



Termina el partido en Celaya, nos quedamos en la orilla, peleamos durante toda la serie, hoy termina nuestra participación en él Apertura 2022.



A darle vuelta a la página, Regresaremos más fuertes 💪🏼#LigaBBVAExpansiónMX#SiempreAlacranes pic.twitter.com/WJV3p9uiEQ — Club Alacranes de Durango (@AlacranesdDGO) October 30, 2022

Los Alacranes de Durango fueron derrotados 1-0 en su casa el pasado miércoles por el cuadro del bajío, de esta manera, este sábado en el de vuelta cayeron por el mismo marcador en el estadio Miguel Alemán.

Bastó la diana de Ricardo Zamora al minuto 83 para eliminar a unos Alacranes que lucharon cómo auténticos guerreros dentro del terreno de juego.

Zamora, en tiro de esquina, picó a primer poste, anticipó a la defensa y portero para, de cabeza, mandar el balón al fondo de las redes.

Alacranes de Durango creó peligro en la cabaña de Allison, no obstante, sus aproximaciones no hicieron daño alguno. El once de Durango se vio bien en la serie, desafortunadamente, enfrentar al líder general de la competencia pesó y los punteros siguen en la competencia.