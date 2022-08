Alacranes de Durango recibe a Coyotes de Tlaxcala

Ubicados en la antepenúltima posición de la tabla general con una producción de tres unidades, los Alacranes de Durango este martes en punto de las 17:00 Horas, con el firme compromiso de llevarse su primera victoria de la temporada, recibirán en el estadio de futbol Francisco Zarco a su similar de los Coyotes de Tlaxcala, en acciones de la jornada número seis de la Liga de Expansión MX.

Los Alacranes de Durango, luego de cinco encuentros jugados, se ha mostrado con dinamismo dentro del terreno de juego, presentan mucha llegada y estupenda coordinación entre sus jugadores y líneas, sin embargo, han sido pequeños pecados a la hora de defender los que lo han marginado de obtener su primer triunfo de la campaña.

El tan anhelado triunfo puede llegar la tarde de este martes cuando los Alacranes de Durango reciban a Tlaxcala y, sobre todo, al ex jugador que en muchas ocasiones deleito con su gran futbol sobre la banda izquierda como carrilero, nos referimos al “Vaquero” Morales., quien temporadas atrás con mucha calidad portó los colores de Alacranes de Durango.

Buen ánimo se vive al interior del campamento arácnido tras mostrar un buen desempeño dentro del terreno de juego en su partido pasado, está semana siguieron trabajando con intensidad y corrigiendo las áreas de oportunidad detectadas por el cuerpo técnico.

El hombre gol de alacranes, Japheth Jiménez ve a su equipo con buen funcionamiento dentro del terreno de juego, aunque no han sido los resultados esperados sabe que la escuadra arácnida viene mejorando y confía en que este martes consigan su primera victoria del torneo, “Veo al equipo bien, en cuanto a resultados no es lo que quisiéramos, pero venimos de menos a más, y el reflejo son las estadísticas finales de cada partido, donde somos muy superiores en todos los partidos, estamos tranquilos porque sabemos que no tarda en llegar la victoria, estamos bien y muy unidos”, dijo.

El camina veinticinco acumula los 450 minutos jugados hasta el momento en el torneo y comparte el liderato de goleo con 4 anotaciones junto a Sebastián Pérez de la oncena de Tapatío, reconoce que la escuadra de Coyotes no será un rival fácil, y sabe que ellos vendrán con la consigna de arrebatar puntos del nido situación por la que Alacranes se deberá de mantener alerta.

“En esta liga no hay equipo fácil, todos tienen grandes jugadores y Tlaxcala no es la excepción, sabemos que vendrán con la consigna de arrebatarnos puntos y nosotros no lo vamos a permitir, hemos trabajado muy fuerte y este martes saldremos con todo ante nuestro público para llevarnos la victoria, sumar de tres y continuar con la racha que tiene el club de invicto en casa, y que mejor que con el apoyo de nuestra afición.”, finalizó.

Alacranes se sitúa en la casilla 16 de la tabla general con 3 unidades, tras conseguir tres empates y dos derrotas, por su parte la escuadra de Coyotes se posiciona en el lugar 15 solo un punto por encima de Durango, por lo cual se espera un partido bravo de inicio a fin, pues ambos conjuntos buscan seguir sumando y comenzar a escalar posiciones.