Alacranes de Durango recibe al Atlético La Paz en el Zarco

Este miércoles en punto de las 17:00 horas, los Alacranes de Durango saltarán al terreno de juego del estadio Francisco Zarco para enfrentar al Atlético La Paz, compromiso correspondiente a la jornada número dos en acciones de la Liga BBVA Expansión MX, con los que los ponzoñosos regresaran a la división de plata del futbol profesional mexicano desde el año 2011 en el que desaparecieron por problemas financieros.

Mas allá de que es la presentación de los Alacranes en su estadio, hay dos datos importantes que sin duda alguna le darán un sabor especial a la contienda, primero, el defensa central que logró el ascenso con Durango, Adrián Justo, viene con el Atlético La Paz; segundo, el Atlético La Paz es prácticamente la base de jugadores que la temporada en la Liga Premier defendieron los colores de Mazorqueros, equipo al que los duranguenses derrotarán para ganarse su lugar deportivamente en la Liga de Expansión.

Desafortunadamente, hay que subrayar que el partido será a puerta cerrada.

La escuadra duranguense se encuentra lista y con muchas ganas de saltar al nido arácnido en busca de sus primeros puntos del torneo, ya que en su debut cayó en calidad de visitante al son de tres goles por uno ante la escuadra de Tapatío, partido en el que la oncena albiverde dejo un buen sabor de boca en su funcionamiento a pesar del resultado adverso.

Al respecto el estratega arácnido manifiesta que el equipo se encuentra contento, ansioso y con ganas de salir a cobrar revancha en relación al resultado de la jornada uno, y espera un partido bravo y vibrante, “nos sentimos contentos, ansiosos de salir a cobrar revancha del resultado de la semana pasada, el partido será muy bravo, muy vibrante, no será la excepción de los últimos partidos que hemos tenido con ellos en Liga Premier (Mazorqueros FC), aunque ahora ya ellos con el nombre de Atlético La Paz”.

Agregó “nos conocemos muy bien, le podemos llamar que ya es un clásico, los partidos de poder a poder, emocionantes, ambos equipos saldrán a buscar la victoria y nosotros buscaremos que el resultado se quede en casa, conseguir nuestros primeros puntos del torneo y ampliar esa racha que tenemos como invictos en nuestro patio”.

Respecto a que el partido se desarrollará a puerta cerrada Jair Real dijo que es una lástima en un día tan importante para el equipo no poder contar con el apoyo de esta gran afición en las tribunas y más por situaciones extra cacha, por lo que al respecto indicó “es una desgracia que el día más importante de esta nueva aventura del equipo no podamos contar con el apoyo de manera presencial de nuestra afición, una afición que se la ha partido con el club en todo este proceso, aprovecho para mandarles un saludo y decirles que acá estamos trabajando a marchas forzadas como desde hace 20 días, y que no tengo duda que el próximo partido tendremos la oportunidad de saludarnos y estar juntos de nuevo”.

Ambos equipos llegan a este partido con un descalabro, Alacranes al caer al son de tres goles por uno ante el conjunto de Tapatío, y por su parte el Atlético La Paz sucumbió por marcador de tres goles a cero ante el equipo del Atlante.

Para la jornada tres de este certamen los arácnidos estarán visitando el estadio Marte R. Gómez casa de los Correcaminos de Tamaulipas el próximo 12 de julio en punto de las 19:00 horas.