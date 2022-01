Alacranes trae un portero; es su segundo refuerzo para el clausura 2022

El Club Alacranes de Durango sigue reforzando su líneas de cara al arranque del campeonato, y hoy hacen oficial la llegada del segundo refuerzo para el torneo Clausura 2022 de la Liga Premier, se trata del joven arquero Gerardo Magaña Lira oriundo de Apatzingán, Michoacán.

Una de las líneas a reforzar por parte de Jair Real era la portería, esto tras la salida de Rafael Amador Rodríguez, por ello el estratega arácnido se dio a la tarea de comenzar a buscar al arquero que competirá por la titularidad con el duranguense Cristian Flores.

Gerardo Magaña nuevo portero. / Foto: Cortesía

Magaña Lira de 19 años de edad llega cuenta con amplio recorrido a pesar de su joven edad dentro del fútbol mexicano y con llamados a selección nacional donde formo parte del subcampeonato de la selección sub 17 en Brasil.

Gerardo, inició su carrera con el equipo de Monarcas Morelia, donde vio participación en la categoría sub 15, sub 17, Liga Premier en Serie A, de ahí paso a Mazatlán donde defendió el arco de la Sub 20 y debido a sus buenas actuaciones y rendimiento fue llamado al primer equipo, donde en varias ocasiones salió a banca del primer equipo, seleccionado nacional de la sub 17 y de la sub 20.

Gerardo Magaña nuevo portero. / Foto: Cortesía

Para el joven cancerbero llegar a Alacranes representa un gran reto en su carrera y viene con la disposición de luchar por un lugar dentro del cuadro titular y aportar con su granito de arena para que el equipo consiga los objetivos trazados, “Espero que tengamos un buen torneo, que partido a partido y paso a paso vayamos logrando construir el camino al Bicampeonato, es un gran grupo, muy unido dentro y fuera de la cancha, y eso nos hace muy fuertes, yo vengo a pelear deportivamente por un puesto, y aportar con mi granito de arena en la cancha y fuera de ella para que logremos cumplir los objetivos que se han trazado para este torneo”.

Alacranes arranca esta semana su preparación previa para enfrentar en la jornada uno del Clausura 2022 al conjunto de Cimarrones de Sonora en el estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo, Sonora el próximo sábado 15 de enero en punto de las 10 horas.