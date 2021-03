Alacranes viaja a Guadalajara para enfrentar a Leones Negros

El equipo de fútbol profesional de Alacranes de Durango viajó la noche de este miércoles a la perla de occidente, donde el próximo viernes 12 de marzo enfrenta al conjunto de Leones Negros de la UDG en las instalaciones del Club Deportivo La Primavera en punto de las 11:00 horas en partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Premier.

La pelea por la primera posición del grupo uno está al rojo vivo y la temporada regular está entrando en la recta final, el conjunto de La Piedad sigue de cerca al conjunto de Alacranes, situación que no preocupa a los de casa, al contrario los motiva para seguir buscando buenos resultados que los mantenga en la cima.

Al respecto Jordan de Lira comentó, “El cierre del torneo se está poniendo intenso, ningún equipo baja los brazos y eso creo que como equipo nos da para motivarnos más, para tener mayor compromiso para ganar. Tenemos objetivos claros, a corto plazo, queremos el liderato del grupo, por ello este viernes vamos a buscar los cuatro puntos en el partido para para ello estamos trabajando”.

Respecto al rival en turno, él camisa número 18 señaló, “A pesar de la diferencia en la tabla de puntos no será un partido fácil, al contrario será un partido complicado ya que en esta división a mi punto de vista no hay rival fácil, Leones Negros es de los equipos que no dejan de correr, de luchar hasta que se acaba, por eso no tenemos que confiarnos”.

Alacranes llega como líder del grupo uno y tercero de la tabla general con 41 unidades, en 34 ocasiones y solo ha permitido 13 goles en contra, por su parte los melenudos de la UDG suman 13 puntos, con 17 goles a favor y 34 en contra.

Para la siguiente semana Alacranes estará recibiendo en la gramilla del estadio Francisco Zarco al conjunto de los Tecos él próximo 19 de marzo en punto de las 20:00 horas.