Alejandro Mayorga recordó y se vio reflejado en decenas de niños que tienen la ilusión de patear un balón de futbol, el deportista de Necaxa y que ha portado la playera de la Selección Mexicana y que además es orgullosamente duranguense, estuvo la tarde de este martes con el Club Lagartos festejando 20 años de fundación de uno de los clubes de futbol más importantes de la capital duranguense.

Su nombre completo es Manuel Alejandro Mayorga Almaraz, cuenta con 26 años y es uno de los referentes más importantes que tiene Durango en el futbol profesional, actualmente con la playera de Necaxa, pero también ha portado la casaca de Pumas, Cruz Azul, Chivas.

Alejandro Mayorga, en Durango, con su gente / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

Jugador del tricolor desde la sub 18, sub 20, sub 22, sub 23 y la Selección Mayor, este martes se tomó el tiempo de estar con los pequeñitos que tienen una ilusión, así como el lo tuvo cuando era niño, y que mejor que convivir con ellos en Durango, su ciudad donde nació y que siempre ha tenido un lugar muy especial en su corazón.

“Son sentimientos encontrados, convocar a todos ellos, en algún momento estuve con el mismo sueño, las mismas ganas, la misma ilusión, muy contento ver que Antonio Pizarro sigue continuando con el proceso con el proyecto”, lo dijo Alejandro Mayorga.

Alejandro Mayorga, en Durango, con su gente / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

Asimismo declaró que: mi familia sigue estando en Durango, venir siempre da muy bonitos recuerdos, ver a todos los niños empezando es muy bonito, porque todos empezamos de esa manera, con el mismo sueño, es lo que me llena, verlos con esa ilusión, con esa cara.

Para la próxima temporada continuará en Necaxa, buscar mejorar y continuar avanzando en el equipo, los objetivos grupales como los personales.

Alejandro Mayorga, en Durango, con su gente / Foto: Raquel Carreón / El Sol de Durango

Con una risa un tanto nerviosa dijo que no tiene un favorito para llevarse el campeonato en el futbol mexicano, “ahora si te lo debo, lo dejamos en el aire”.

Es un trabajo de mucha disciplina y mucha dedicación, soy un bendecido de Dios de regalarme la oportunidad de estar en Primera División, dijo el jugador de Necaxa.