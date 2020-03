Antonio Ávila Pérez y su trayectoria de 52 años en el Kung Fu

Uno de los fundadores del karate en durango y decano como Ci Jan en Kung Fu, es y será uno de los baluartes dentro de las artes marciales y defensa personal en nuestro estado, acuñando ya 52 años de experiencia en la enseñanza, surgiendo mas de cuatro generaciones de notables karatecas y profesionistas de instituciones como Politecnico nacional y academias de Seguridad en Durango, hacen de Don Antonio Avila Perez, un Ci Jan Kung Fu de primer nivel en la tierra duranguense.

Un personaje altamente conocido no solamente como instructor, profesor y máster dentro de la enseñanza de la defensa personal, en donde se concentran 52 años como entrenador de su escuela Ju Danzas Kay desde el 68, en el sur de la ciudad (Chapultepec) y además un notable máster en academias de instituciones de policía y seguridad en el Gobierno del Estado, aunado a lograr ser fundador y monitor como entrenador del Politecnico nacional, escuelas técnicas y profesionales, con arquitectos, ingenieros, doctores, técnicos en computación, en fin gente profesional y de bien y actualmente en la escuela del Instituto Estatal del Deporte, en donde se ha mantenido por casi 10 años de los 52 como Ci Jan en su especialidad de las Artes Marciales del Kung Fu.

Foto: Cortesía | Antonio Ávila Pérez

Por su enseñanza como maestro han pasado cuatro generaciones y él a la vez fue alumno predilecto del conocido (casi leyenda) entrenador en los ayeres del karate, del Maestro Zacarias Parada en los años 60's y 70’s, así como los legendarios maestros y fundadores del karate en Durango, Pedro Chairez Mendez, enseguida Felipe Chairez a la escuela de la Casa de la Juventud y enseguida a la técnica 154, sin dejar fuera al gran maestro Fernando Barretero. Un entrenamiento continuo de 7 años seis meses diariamente.

Realmente la disciplina de Kung Fu Danzas Kay, viene a ser un arte de la defensa que compite con Goyu, Karate Do, Okinawa, en fin una modalidad que esta a la parte, igualmente con el Moo Dul Kwan, Tae Kwon Do, etc, etc, teniendo títulos y medallas en eventos regionales, nacionales y de gran calidad como de trabajadores y olimpiadas nacionales.

Definitivamente es un gran Máster de la defensa personal, especialidad que no es para pelear o buscar agredir, es una especialidad que moldea a la persona, que forma su carácter y lo hace responsable, pero que tiene una gran preparación para enfrentar cualquier rival, sin dejar fuera su don de educación y persona de respeto a sus compañeros, dando así a grandes deportistas y grandes personas en su vida profesional, afirma el maestro Avila Pérez.

Foto: Cortesía | Antonio Ávila Pérez

Singularmente mi vida han sido las artes marciales, teniendo la fortuna de haber logrado la enseñanza de los mejores en su ramo en su momento como alumno y como maestro cinta negra y Ci Jan del Kung Fu, especialidad nacida en China y que se desarrolla con grandes formas y movimientos que le dan no solamente potencia y calidad en las artes marciales, que lo hacen uno de los rivales de mayor potencia defensiva y gran capacidad para salir avante en el momento de enfrentar al enemigo, definitivamente un especialidad que se adicionan a utensilios cotidianos, como pértigas, chacos, lanzas, espadas, en fin diferentes formas que ayudan militarmente a perfeccionar las artes marciales en su momento.

Ahora jubilado en mi trabajo de Academias de Seguridad del Gobierno del Estado, pero aun con la escuela del IED, ya con 52 años de experiencia, me mantengo en actividad y gran fortaleza física en mi gimnasio que alterno con 35 a 40 alumnos en enseñanza, pero al lado de mi pasión por las artes marciales en mi tierra, Durango, al lado de mi Sra. Esposa, Olga Aldama y mis hijos: Oscar Braulio, Adriana Marcela y Juan Eduardo, finaliza el Master, Antonio Avila Perez, un Ci Jan del Kung Fu en Durango.