La boxeadora duranguense Araceli Palacios vuelve al cuadrilátero, este sábado estará en Guadalajara donde enfrentará a Alondra “Magnífica” García en pelea semiestelar.

Originaria de Nombre de Dios, Durango, Cheli Palacios regresa al ring, desde noviembre que no lo hacía, mientras que su rival en turno desde hace tres años que está inactiva.

“Va a ser una pelea dura, siempre me han puesto boxeadoras a las que a ninguna me les ha rajado, no tengo ningún nocaut, llevo mucha confianza, porque subo una categoría de minimosca a gallo”, aclaró la boxeadora duranguense.

La pelea fue concretada y por invitación del promotor boxístico Fermín Silvas, actualmente su entrenador es Juan de la O y entrena de dos a tres veces al día.

Araceli Palacios comentó "he cambiado mi tipo de boxeo, ya no es igual que antes, mi boxeo agresivo lo he perfeccionado un poco más, ya no entró tanto con volados, ya veo más, me considero más agresiva".

Araceli Palacios vuelve al ring / Foto: cortesía | Araceli Palacios













Abrió la pelea del "Canelo"

En el primer combate que tuvo Saúl “Canelo” Álvarez ante Golovkin en Las Vegas, Araceli Palacios abrió dicha función, peleó ante Marlen Esparza, ante lo que dijo: es una arena impresionante, la primera vez que yo peleaba ante tanto público, miles de personas, los nervios me ganaron, las dos nos teníamos el respeto.

Desde noviembre que no peleaba, a que los combates que tuvo en Las Vegas y California contra Senies Estrada y Marlen Esparza la frenaron un poco, al saber que había peleado con ellas a la hora del contrato la rechazaban.